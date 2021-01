Liberec po krizi šlape a blíží se ke špičce. Zraněním opor navzdory

Přelom roku Bílým Tygrům přinesl znovuzrození. Z posledních deseti zápasů dokázali osm vyhrát a z hlubin extraligové tabulky se šplhají nahoru. Stále jsou sice sedmí, ale na pátou příčku ztrácejí už jen bod. Na dostřel jsou i vyšší pozice, na které jsou zvyklí.

Naposledy liberečtí hokejisté v úterý vyhráli přesvědčivě 4:1 na ledě Vítkovic. Utkání rozhodli třemi trefami až v závěrečné třetině. „Náš gól na 2:1 byl rozhodující. Hráli jsme poté velice dobře v obraně, nechtěli jsme je pustit do žádné velké šance, a to se nám povedlo. Jsou to tři vybojované body. Vítkovice po změně trenérů nehrají vůbec špatný hokej a je jen otázka času, kdy se tabulkou začnou posouvat výš,“ konstatoval střelec vítězné branky Michal Birner.

Liberec - České Budějovice V pátek od 18 hodin online

Klíčem k bodům byl skvělý výkon brankáře Jaroslava Pavelky. Ten potvrdil, že s libereckou jedničkou Petrem Kváčou tvoří kvalitní dvojici.

„Neměli jsme úplně ideální vstup do zápasu, Vítkovice byly podle mě celou úvodní periodu lepším týmem. Měly zajímavé šance, které ale Jarda Pavelka pochytal. To byl základ k tomu, abychom udělali dobrý výsledek. V zápase byl naším klíčovým hráčem. Jeho výkon nás dovedl k vítězství,“ chválil brankáře útočník Birner, který je s 25 body nejproduktivnějším libereckým hráčem a v kanadském bodování celé soutěže mu patří osmé místo.

„Utkání jsme mohli zlomit dřív, ale střelecky jsme se prosadili až ve třetí části. Hodně nám pomohla druhá branka,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Liberec jde nahoru navzdory tomu, že mu kvůli zranění vypadly tři útočné opory: Dávid Gríger, Michal Bulíř a Tomáš Filippi. V posledních zápasech nehraje ani zkušený obránce Ladislav Šmíd. V první obranné dvojici ho zastoupil Ondřej Vitásek, kterého Tygři nedávno přivedli jako velkou posilu z KHL.

Nejbližší utkání hrají hokejisté Liberce už v pátek na domácím ledě. V jejich aréně se od 18 hodin představí celek Českých Budějovic.