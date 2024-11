Oscarův výkon na Oscara. Už žádné odchody, ani Pešánův! říká zářící Flynn

„Doufám, že se od toho odpíchneme,“ přeje si ryšavý hráč, jehož galapředstavení pomohlo ukončit černou tygří sérii pěti porážek. Šlo o jeho druhý hattrick kariéry a druhý v roce 2024, první slavil v lednu v Českých Budějovicích.

Ve třetí třetině jste trefil tyčku, pak jste se trefil při power play soupeře. Myslel jste na hattrick?

Neupínal jsem se na něj. Jen jsem chtěl, abychom ubránili těsné vedení. Gól do prázdné brány byla třešnička na dortu. Ale dnešní zápas byl odmakaný od prvního muže do posledního. Kvaky (brankář Kváča) nám pomohl v bráně. Doufám, že budeme takhle pokračovat.

Přiblížili jste se konkurentům, žijete. Jak vás to motivovalo?

My jsme šli do zápasu s tím, že nám soupeři nesmí odskočit víc. Že to bude důležité utkání. Zároveň jsme se na to neupínali psychicky, abychom nebyli v křeči. Myslím, že jsme se semkli a povedlo se nám to. Taky jsem vděčný fanouškům, že za námi přijeli, určitě byli dílkem, který nám pomohl k výhře.

A jak vám pomohly návraty kapitána Filippiho a obránce Šimka po zranění?

Každý jsme to cítili, dovedli nás k vítězství. Jsme za to rádi. Doufám, že už se nám zranění vyhnou a pojedeme dál všichni dohromady.

Liberecký útočník Oscar Flynn dává gól v nájezdu na Štěpána Lukeše.

První gól jste dal ze sóla, druhý z trestného střílení. I chyby Rytířů vám umetly cestu k hattricku?

Přesně tak. Někdy to tak bývá, že vám někdo pomůže. Já jsem za to rád. Hattricků u mě moc není, v mládeži něco ano, v extralize teď druhý. Hlavně jsme potřebovali uspět. Doufám, že budeme vítězit víckrát.

Při trestném střílení jste byli na ledě vy a faulovaný Martin Ryšavý. Proč ty dohady?

Já dostal pokyn od pana trenéra, že mám jet. Ryšavka, byl nadržený, chtěl dát gól. Což tak má asi být. Trenér se rozhodl takhle a já byl rád, že jsem splatil důvěru.

Když jste se míjeli, co jste si řekli?

On už byl rozhodnutý, říkal si asi, co udělá. Věřím, že by gól dal taky. Jen jsem mu řekl, že má jet na střídačku, to bylo takové smutné. Nakonec se to povedlo.

Filip Pešán rozdává pokyny na liberecké střídačce.

První gól byl z blafáku do bekhendu, druhý do forhendu. Cíleně?

Schválně jsem to nezměnil, mám něco naučeného. Gólman si asi taky myslel, že půjdu znovu do bekhendu. Jsem rád, že jsem ho překvapil.

Brankářů v opačném gardu je méně, je to pro leváka příjemnější?

Těžko říct. Možná v nějakém zakončení jo. Já měl štěstí, že v mládeži jsem měl skoro celou kariéru opačný gard. Řekl bych, že už mám trošku natrénováno.

Jak se hraje z posledního místa tabulky?

Já už to zažil ve Zlíně, nějakou zkušenost s tím mám. Doufám, že už tam nebudeme nějak dlouho. Je to nepříjemné, nahoře se hraje snadněji.

Říkáte si, že hrajete i za trenéra Filipa Pešána, aby zůstal?

Jsme jeden tým a nechceme, aby šel někdo pryč. Už když odcházel útočník Christian Thomas, bylo to smutné. Myslím a doufám, že to byl poslední člověk, který odešel. A že už zůstaneme všichni pohromadě.