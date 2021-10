Černá série je pryč. Liberecké hokejisty teď čeká hit kola proti Spartě

Největším diváckým tahákem úvodu sezony bylo zatím utkání s Kladnem. Na Jaromíra Jágra a spol. se v Liberci přišlo podívat pět tisíc fanoušků.

Bitvy se Spartou však pokaždé patří k těm nejsledovanějším. V předminulé sezoně, jejíž základní část ještě nebyla poznamenaná koronavirovými restrikcemi, Sparta dokázala libereckou halu vyprodat a do hlediště přilákala 7500 diváků. Velký zájem se očekává i dnes vpodvečer.

Bílí Tygři se na reprízu loňského semifinále naladili ubojovanou domácí výhrou 3:2 nad Českými Budějovicemi. Výsledek to byl pro liberecký tým nesmírně důležitý, protože přišel po šesti porážkách v řadě.

„Bylo to náročné speciálně na psychiku. V některých momentech bylo vidět, jak moc hlava dokáže ovlivnit výkon,“ připomněl trenér Patrik Augusta, že jeho tým nebyl po sérii nezdarů v dobrém rozpoložení.

ONLINE: Liberec vs. Sparta podrobná reportáž od 18:00

Liberec má velké problémy s produktivitou, o čemž svědčí pouhých 23 vstřelených gólů v 11 zápasech. V utkání s Budějovicemi položili základ k výhře svými trefami obránci Ladislav Šmíd a Ondřej Vitásek.

„Už jsme se na to nemohli dívat, tak jsme to vzali na sebe,“ usmál se Vitásek. „Myslím, že je jedno, jestli střílí obránce nebo útočník. Chtěli jsme dávat góly na krásu, to se nevyplatilo. To můžeme hrát, až budeme mít nahrané body, teď musíme útočit všichni,“ dodal.

Jeho parťák Šmíd jednu výhru nepřeceňuje. „Prohráli jsme šestkrát v řadě a jedno vítězství nic nespasí. V pátek nás čeká Sparta, což je velmi silný soupeř, tak doufám, že trochu zvedneme hlavu a urveme další tři body,“ prohlásil.

Liberec je v tabulce extraligy aktuálně desátý, Spartě patří pátá příčka. Má o tři body víc, ale také o dva odehrané zápasy méně. Do extraligy vstoupila úspěšně, zažila sérii pěti výher v řadě, poslední dvě utkání však prohrála. Pražané jsou úspěšní i v Lize mistrů, kde tento týden vyhráli čtvrtý zápas v řadě, posunuli se do čela skupiny A a přiblížili se postupu do play off.

Utkání 12. kola extraligy mezi Bílými Tygry Liberec a Spartou Praha startuje dnes v 18 hodin.