Liberec se rval, ztrátu však nedotáhl. Třinec byl lepší v zakončení, kývl Vlach

„Neodehráli jsme špatné utkání, ale bohužel Třinec byl lepší v zakončení. Dal dva úvodní góly, my jsme sice tlačili, ale padlo nám to tam až dost pozdě,“ řekl střelec prvního libereckého gólu Jaroslav Vlach.

„Je pozitivní, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, ale my utkání potřebujeme někdy nastartovat tak, abychom vedli a nepotřebovali se do něj vracet. Musíme být ještě lepší v zakončení, měli jsme šancí dost, abychom góly dali. Nepodařilo se nám to, proto jsme prohráli.“

Liberec byl sice v úvodní třetině střelecky aktivnější, ale ke gólu to nevedlo. Naproti tomu hosté využili hned první větší šanci. Michal Kovařčík poslal prudkou přihrávku z pravého kruhu před branku, kde číhal Nestrašil, šikovně nastavil hokejku a nasměroval puk za Kváčova záda.

V závěru první části se odehrála nepříjemná situace. Třinecký bek Doudera trefil pukem vlastního spoluhráče Vránu, který v tu dobu seděl na střídačce. Kapitán hostujícího týmu se skácel s bolestivým zraněním hlavy a následně se otřesený odebral na ošetřovnu. Po přestávce se však na led opět vrátil.

Ve druhé třetině nevyužil liberecký Najman samostatný nájezd a Liberec zase přežil Vránovu tyčku. Po půlhodině hry však Třinec odskočil v přesilovce do dvoubrankového vedení: Růžička našel přesnou přihrávkou v pravém kruhu Romana a ten se z první trefil pod horní tyčku.

V závěru utkání se strhla přestřelka. V 53. minutě Vlach hned po buly snížil, soupeř si však brzy vzal dvoubrankový náskok zpět. 55 vteřin před koncem dal Birner při hře bez brankáře znovu kontaktní gól, jenže Třinec si v úplném závěru pojistil výhru trefou do prázdné branky.

„Potřebujeme začít vyhrávat zápasy, ne jen dotahovat. Sezona se pro nás nevyvíjí dobře, musíme být lepší a zvednout se. Snažíme se na tom pracovat, snad se to brzy otočí,“ doufá útočník Vlach.

Další utkání odehrají liberečtí Bílí Tygři v úterý na ledě Pardubic.