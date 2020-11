To jsem ještě nezažil, podivil se liberecký Kváča třem odvolaným gólům

„Abych řekl pravdu, tohle jsem ještě nezažil, aby se o gólu rozhodovalo za zápas třikrát u videa,“ přiznal liberecký brankář Petr Kváča.



Sám mohl hovořit o štěstí, dva z odvolaných gólů totiž padly do jeho branky. Zkraje druhé třetiny ho uchránila Navrátilova hra vysokou holí, ve třetí části si vzali kouči obou týmů trenérskou výzvu a v obou případech byli úspěšní.

Nejprve proti gólu soupeře protestovala liberecká střídačka a sudí po dlouhém prohlížení videa uznali, že olomoucký Olesz stál těsně v brankovišti.

„Jistý jsem si nebyl. Dostali jsme však dolů na střídačku přes sluchátko pokyn od videokouče, že je to hraniční situace a šli jsme do toho,“ popsal liberecký trenér Patrik Augusta. Rozhodčí pak gól neuznali ani jeho týmu kvůli ataku na brankáře Konráda. Trefa Bulíře z 57. minuty už byla regulérní a zajistila Liberci tři body.

„Bylo to hodně syrové utkání, na obou týmech bylo vidět, že dlouho nehrály zápas. Utkání bylo bojovné, hodně rozkouskované konzultacemi u videa a nehrál se moc pohledný hokej. Jsme ale rádi, že se nám i s trochou štěstí podařilo zápas zvrátit v závěru na svou stranu,“ řekl kouč Augusta.

Premiérový gól za Liberec vstřelil Tomáš Rachůnek, letní útočná posila z Karlových Varů, který v první třetině po rychlé akci vyrovnával na 1:1.

„Byla to perfektní práce celé pětky. Dostali jsme se do rychlého protiútoku a Tomáš Filippi mi to dobře nahrál. Já jsem to měl trochu pod sebou, snažil jsem se rychle vystřelit a ani jsem pořádně nemířil. Trochu se štěstím pak puk propadnul až do branky, ale jsem za to velice rád,“ řekl Rachůnek ke své trefě.

Liberec nastoupil v extralize poprvé od začátku října, kdy prohrál na ledě Sparty. „Na to, že jsme hráli po takové době, jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Utkání mělo náboj a dobré tempo. Pak se to sice trochu rozkouskovalo, ale to nás nevyvedlo z koncentrace. Šli jsme si pro vítězství od první minuty, a nakonec se nám podařilo urvat tři body,“ pochvaloval si Rachůnek.

Autor rozhodujícího gólu Michal Bulíř z Liberce.

Na ledě se devětadvacetiletý útočník i po dlouhé pauze cítil celkem dobře. „Sám jsem to čekal horší. Měli jsme ale kvalitní tréninky a dobře jsme se udržovali v kondici. Pauza určitě znát byla, v rámci možností to ale bylo dobré a věřím, že naše výkony půjdou jenom nahoru,“ uvedl.

Zápasy teď poletí jeden za druhým, tento týden Bílé Tygry čekají hned čtyři. Už dve středu se představí opět doma, od 18 hodin hrají s dosud neporaženým Třincem. „Přestávka byla hrozná. I když nás teď čeká hodně náročný program, všichni jsme rádi, že se zase konečně hraje. Doufejme, že už to tak vydrží,“ přeje si útočník Rachůnek.