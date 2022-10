V Liberci se „radují“ z rekordu: Sedmá remíza! Bod navíc trefil Melancon

„Máme prý rekord... tak snad už to stačí. Je to škoda, zase jsme se dostali do vedení, ale nabídli jsme jim dvě přesilovky a oni v jedné srovnali,“ litoval liberecký útočník Tomáš Filippi. „Kdyby nám ale někdo před utkáním řekl, že tu získáme dva body, tak to stoprocentně bereme. V Třinci se hraje hrozně těžko a ještě složitěji se tu vyhrává, takže dva body jsou dobré.“

V liberecké brance dostal poprvé šanci Jakub Neužil a rozhodně se nenudil. Už první třetina přinesla svižný hokej plný střel a dramatických situací. Bílí Tygři šli v přesilovce brankou Filippiho do vedení. Domácí si však vzali trenérskou výzvu, sudí dlouho zkoumali situaci na tabletu, až našli Filippiho přihrávku rukou půl minuty před gólovou střelou a libereckou branku neuznali.

„Držel jsem hokejku v obou rukou a spadlo mi to na hřbet rukavice. Úmysl nahrát to ode mě úplně nebyl, ale rukavicí jsem puk posunul a dotkl se ho náš hráč, takže pravidla asi mluví jasně,“ uznal Filippi.

Do vedení tak šel v přesilovce naopak Třinec, hosté ovšem dokázali ještě do přestávky brankou Vlacha vyrovnat. Hned zkraje druhé části si Třinec opět v přesilovce vzal vedení zpátky, Růžička vstřelil třístý gól v extralize. Ve 36. minutě Liberec podruhé srovnal: Faško-Rudáš se po nabídce Rosandiče trefil bruslí, ale sudí po zhlédnutí videa branku potvrdili.

A hned na startu třetí třetiny Tygři v přesilovce otočili skóre: Balinskis pálil od modré a Frolík jeho střelu tečoval do branky – 3:2 pro Liberec! Pak hosté zahodili další tutovky, dostali se do oslabení a v 55. minutě Třinec znovu v přesilovce srovnal. Trefou Melancona v prodloužení pak Tygři urvali aspoň dvoubodovou výhru.

V tomto týdnu čekají Liberec dva domácí zápasy. V úterý hostí České Budějovice, v pátek Olomouc.