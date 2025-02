ONLINE: Důležitá bitva o play off. Liberec hraje s Třincem, může se na něj dotáhnout

Oba týmy do vzájemného duelu vstupují v rozdílném rozpoložení. Zatímco Bílí Tygři prohráli jak v pátek doma s Kladnem, tak i v neděli v prodloužení na ledě Karlových Varů, Třinec zvládl už čtyři utkání v řadě.

„Regenerace hráčů je stoprocentně mnohem jednodušší, když se vyhraje. Víme, že nás zase nic jednoduchého nečeká. Liberec sice v posledních kolech body ztrácel, ale oproti začátku sezony se tým zvedl,“ varuje asistent třineckého kouče Jiří Raszka.

ONLINE: Liberec – Třinec Sledujte předehrávku 47. kola od 18.00 podrobně

Třinec se díky úspěšnému únoru vymanil z nejhoršího a vzdálil se barážovému vykřičníku. Pokud by ale jedenáctý Liberec uspěl, dotáhl by se v tabulce na Oceláře na rozdíl jediného bodu.

Dva ze tří dosavadních vzájemných zápasů v sezoně rozhodovalo až nastavení, ve kterém byl pokaždé šťastnější Liberec. Naposledy v nájezdové přestřelce 7:6, předtím také v prodloužení 2:1. První utkání zase ovládli Oceláři (6:3).

Liberec má na trio týmů Olomouc, Vítkovice, Kladno na chvostu tabulky dvoubodová náskok a výhra by se mu náramně hodila. Pokud zvítězí Třinec, riziko baráže a nepostupu do play off by pravděpodobně mohl nadobro setřást ze svých zad.