Jak liberečtí hokejisté narychlo měnili soupeře a videokouč nespal

Nejvíc práce měl před zápasem liberecký videokouč Aleš Vladyka, který musel na poslední chvíli sestříhat video zaměřené na Spartu. „Pan Vladyka nespal a připravoval to celou noc. Je to fanatik a neskutečný člověk. Ráno jsme si to pustili a šli jsme na to,“ řekl útočník Jaroslav Vlach.

Bílí Tygři proti Spartě nezačali dobře, soupeř šel už ve 3. minutě do vedení. Ve druhé části však utkání třemi góly strhli na svou stranu. „První třetina byla špatná, nejezdily nám nohy. Sparta nás předčila v soubojích a všude byla první. Díky tomu se jim i puky odrážely na hokejky, my neměli ani přesilovky, nehráli jsme dobře,“ uznal Vlach, autor první liberecké trefy. „Nebyli jsme v pohodě, od druhé periody jsme to ale zvedli. Podle mě to bylo vyrovnané utkání. Jsem rád, že jsme to dovedli do šťastného konce.“

Útočník Vlach byl navzdory změně soupeře rád, že se mohlo vůbec hrát. „Kdyby se toto utkání neuskutečnilo, tak máme pomalu jeden zápas za čtrnáct dní, což není ideální. Je to těžké, musíme se s tím ovšem nějak vyrovnat,“ konstatoval.