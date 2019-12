Extraligový hit číslo jedna: liberečtí hokejisté hostí vedoucí Spartu

„Fantastická otočka, i lidi se chytli a stáli za námi. Posledních dvacet minut tým skvěle šlapal a moje góly byly jen vyústěním práce celé pětky,“ řekl po nezapomenutelné bitvě autor hattricku Michal Birner.

V pátečním zápase však bude lídr klubové produktivity Liberci chybět. Před reprezentační přestávkou utrpěl zranění v horní polovině těla, jak zní oficiální sdělení klubu, a kvůli tomu přišel i o start za národní tým na Channel One Cupu v Rusku. Zkušený forvard by se měl vrátit do hry začátkem příštího roku.

To však není jediná ztráta, s níž se Bílí Tygři aktuálně musí vyrovnávat. Kvůli zranění ledviny už několik týdnů na ledě chybí další důležitý útočník Michal Bulíř. A do třetice Liberec přišel i o tahouna ofenzivy Tomáše Filippiho, který začátkem týdne ohlásil návrat do ruského Metallurgu Magnitogorsk.

I přes velké oslabení se liberečtí hokejisté po reprezentační pauze vrátili v extralize na vítěznou vlnu. Ve středu dokázali v Hradci Králové přetlačit tamní Mountfield 3:2 po samostatných nájezdech. Značnou měrou se na tom podílel Libor Hudáček, který dal gól, proměnil samostatný nájezd a bodoval tak už ve třináctém utkání v řadě!

„Osobně statistiky moc nesleduju, ale lidi okolo mě o té sérií ví a píšou mi o tom, čímž mě trochu dostávají pod tlak,“ řekl slovenský útočník.

V rozhovoru s novináři po utkání v Hradci vyzdvihl i výkon brankáře Dominika Hrachoviny. „Má obrovskou kvalitu, je dvojnásobný vítěz finské ligy. Je vidět, že česká liga je pro něho asi malá,“ uvedl.

Libor Hudáček si uvědomuje, že při absenci dalších klíčových útočníků na něm teď leží větší tíha. „Jsem v podstatě první centr, takže samozřejmě cítím nějakou odpovědnost. Beru to tak už od začátku sezony, snažím se odevzdávat vše, co je v mých silách. Góly, nahrávky, ale taky hru dozadu,“ upozornil.

Páteční hit 28. extraligového kola se Spartou je v Liberci vyprodaný. Úvodní buly padne v 18 hodin, na koho nevyšly lístky, může utkání sledovat v přímém přenosu na O2 TV.