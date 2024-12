Flynn skolil Spartu dvěma góly v přesilovkách. Zvedáme se, těší útočníka

„Myslím si, že zápas rozhodla defenzivní část a navíc jsme si dokázali pomoct přesilovkou. Od prvního do posledního muže jsme tam padali a všechno jsme plnili na sto procent, takže to je podle mě zasloužená výhra,“ řekl šikovný forvard, který je s jedenácti góly aktuálně nejlepším libereckým střelcem a patří i ke špičce extraligy. Bílí Tygři i přes triumf nad Spartou zůstali v tabulce dvanáctí.

Dal jste dva góly v přesilovkách, oba z prostoru pravého kruhu. Jak se zrodily?

Od začátku zápasu jsme měli odražené puky a zůstali jsme v pásmu, což se nám v některých předchozích zápasech moc nedařilo. Otevřely se mi dvě střely z místa, odkud jsem naučený střílet, a jsem rád, že to takhle vyšlo.

Při trefě na 2:0 to bylo z hodně ostrého úhlu, že?

Byl to horší úhel, než jsem zvyklý, ale věřil jsem si na to, střílet je moje práce a kluci mi to krásně připravili.

Byl to nejlepší liberecký výkon v sezoně?

Asi by se to dalo takhle označit. Musím říct, že jsme v zápase neměli nějakou extra špatnou pasáž, udělali jsme sice dva fauly za sebou, ale pak jsme zase zapnuli. Sparta úplně nevěděla, jak na nás, i když nějaké šance měla, Kvaky (brankář Kváča) zachytal senzačně, ale jeden nebo dva góly chytili obránci a pomohli týmu vyhrát.

Jak moc týmu pomůže skalp Sparty?

Doufám, že jo. Je to příjemné. Měli jsme za cíl uhrát proti silným soupeřům Pardubicím a Spartě doma čtyři body, povedly se nám tři a jsme za to vděční. Sparta má fantastický tým, každý zápas proti ní je extrémně těžký.

Liberečtí hokejisté se radují z úvodního gólu.

Co vám ty dva zápasy proti favoritům napověděly?

Že když do toho jdeme na sto procent, můžeme se měřit s každým. Jde o to nevypadnout z toho, co umíme a co máme dělat, a pak to může dopadnout takhle.

Jak těžké bylo zvedat se z krize, která vás na chvíli srazila až na poslední místo?

Je strašně důležité nepropadat panice. Myslím, že i když se nám extrémně nedařilo, furt jsme snažili být pozitivní, přestože to šlo těžce. Věděli jsme, že až se nám uzdraví někteří hráči, půjdeme nahoru. Nechci to zakřiknout, ale doufám, že krůček po krůčku budeme stoupat na lepší místa, kde chceme být.