Liberec si pojistil kapitána. Šimek prodloužil smlouvu až do roku 2030

„Jsem rád, že vím, co se mnou bude v těch dalších letech. Moc mě těší, že jsme se dohodli, protože já už bych nikde jinde hrát nechtěl. Kdybych měl odejít z Liberce, už bych nehrál a skončil s hokejem, rodinu bych nikam nestěhoval, takže jsem hrozně rád, že se to povedlo a můžu v klubu zůstat. Je super, že tady oceňují práci, kterou jsem předvedl za ty poslední dva roky,“ pochvaloval si Šimek při dnešním rozhovoru s novináři.
Mladoboleslavský rodák Šimek se po návratu ze zámoří, kde odehrál přes dvě stovky zápasů v NHL za San Jose, dohodl v létě 2024 na tříletém kontraktu. Pro Severočechy bylo prodloužení spolupráce prioritou.
„Šimi má pro náš klub obrovský přínos na ledě i mimo něj. Jak pro majitele klubu, tak pro mě a trenéry bylo prioritou a zároveň jasným přáním, aby u nás Radim zůstal co možná nejdéle, pomohl Tygrům vychovat další hráče a byl zárukou každodenní kvalitní práce,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.
„Je to kapitán týmu, který jde každý den příkladem. Je ve výborné kondici a všichni věříme, že bude i nadále rozdílovým hráčem,“ doplnil Birner.
Jak uvedl dnes při setkání se zástupci médií, jednání o nové smlouvě mezi klubem a hráčem bylo velmi rychlé. „Zabralo to asi dvě minuty. To bylo skvělé. Radim je jedním z největších hráčů, kteří tady kdy hráli. Absolutní záruka všeho, co chceme, toho, jak se chceme prezentovat. Jsem šťastný, že tady bude dál. A věřím, že kariéru ukončí za mnoho let právě tady v našem dresu,“ řekl Birner.
Šimek potvrdil, že se s klubem dohodl hned. „Smlouvu jsem měl ještě na další sezonu a jsem rád, že se to ještě o další tři roky prodlouží. Ta stávající se prostě jen podpisem dodatku prodloužila o další tři roky, je úplně stejná,“ řekl. „Já jsem ale spokojený s tím, jaké tady mám zázemí i po stránce financí, nebylo třeba s tím něco dělat,“ vysvětlil.
Šimek, jenž se aktuálně připravuje s týmem na čtvrtfinále play off proti Karlovým Varům, si v této extraligové sezoně připsal 47 startů a 14 bodů za pět branek a devět nahrávek. „Letos jsme tady začali nějakou kapitolu, skončili třetí po základní části a teď doufám, že všechno úsilí a tvrdá práce během sezony vygradují v play off,“ přál si Šimek.
Věří, že výkony a výsledky Liberce budou mít stoupající tendenci i v příštích sezonách. „Co bych chtěl za ty čtyři roky stihnout? Nejlepší by samozřejmě bylo vytáhnout mančaft až úplně na vrchol. Důležité je ale pokračovat s tou každodenní poctivou prací a podávat dobré výkony, aby s námi byli fanoušci spokojení a chodili na nás rádi. Pak můžeme zkusit dojít na vrchol,“ konstatoval Šimek.
Zatím netuší, co bude po vypršení kontraktu, do léta 2030 je ještě daleko. „Uvidíme, jak se budu cítit za ty čtyři roky. Někdy vstanu a cítím se, že už bych měl skončit, jindy se po ránu cítím jako dvacetiletý. Kariéru ale uzavřu v Liberci, to je zřejmé,“ řekl Šimek.