Trumfové eso. Flynn se rozjel, pálí ostrými a táhne hokejový Liberec

„Zranilo se několik hráčů, takže jsem dostal větší šanci a víc času na ledě. Nahrávky, které mi kluci posílají, jsou parádní. Jsem rád, že to tam teď padá a sbíráme body,“ komentoval třiadvacetiletý hokejista svou aktuální formu.

Liberec v posledním domácím zápase roku zasypal Pavláta v plzeňské brance 42 střelami. Přesto dlouho prohrával. Obrat přišel až v samotném závěru a hlavní roli hrál ryšavý útočník Flynn: dvě minuty před koncem třetí třetiny parádní střelou do růžku vyrovnal a v prodloužení trefou zblízka zajistil severočeskému týmu bod navíc.

„Adam Najman mi přihrál nádhernou žabičkou. Já už pak měl lehkou práci,“ popsal vítězný gól.

Oscar Flynn má cizokrajné jméno, ale je to Čech. Narodil se v anglickém Burnley, otce má Angličana, vyrostl však v Mladé Boleslavi. V jejím dresu se prosadil v extralize, nahlédl i do české reprezentace. Po minulé sezoně zamířil do Liberce, který je pro středočeský klub tradičním rivalem.

„Zápasy v Boleslavi pro mě budou vždycky speciální. Rád jsem kluky viděl, v některých soubojích mi to trochu dali sežrat, ale to k tomu patří,“ povídal po nedávné liberecké výhře 7:3 na boleslavském ledě, k níž přispěl třemi body.

V průběhu sezony nastupoval většinou ve třetím útoku. Za úvodních 26 zápasů vstřelil pouhé čtyři góly a zaostával za očekáváním. V závěru roku se však rozjel a v posledních pěti utkáních se trefil hned šestkrát. S deseti brankami se tak vyšvihl do čela libereckých střelců a na nejlepší se s 19 body dotahuje i v kanadském bodování. Má našlápnuto k tomu, aby pod Ještědem zažil svou zatím nejlepší sezonu.

Flynnův rozkvět se časově shoduje s marodkou v libereckém útoku. Ze hry kvůli zranění vypadli útočníci Bulíř se Šírem, a tak Flynn získal v týmu významnější roli. Posunul se do druhého útoku a jeho minutáž narostla. Šikovný útočník se za to trenérům odvděčuje.

„Oscar má výbornou střelu, na které hodně pracuje. Tlačí se do koncovky a je za to odměňován. Celé to přitom vychází z výborného pohybu, který celý tým předvádí,“ řekl liberecký asistent Jiří Kudrna.

Do posledních dvou utkání nastoupili Bílí Tygři jen s 11 útočníky. V průběhu utkání s Plzní navíc ze hry odstoupil otřesený Frolík, takže v útoku vznikla ještě větší kalamita. Na hře Liberce to však nebylo znát. „Fyzicky to bylo náročné, navíc se hrálo hodně nahoru dolů. Byl to takový ulítaný zápas plný šancí. Jsme vděční, že jsme to urvali,“ říkal Flynn.

Hokejisté Liberce neprožívají nejzářivější rok, ale v poslední době jdou bodově i herně nahoru a útočí na vedoucí šestku.

„Nechceme nic zakřiknout a urazit štěstí. Ale cítíme, že jsme dobří na ledě a hrajeme pospolu jeden za druhého. Doufám, že to takto vydrží co nejdéle,“ prohlásil nejlepší liberecký střelec. „Chceme v každém zápase bodovat, ale hlavně si udržet herní standard. Když se nám jeden zápas nepovede, nevadí, ale obraz hry musí nějak vypadat.“

Poslední zápas kalendářního roku 2022 sehrají Bílí Tygři v pátek od 17 hodin na ledě Třince.