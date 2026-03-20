Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

„Černý kůň? Proč ne, to je přeci fajn, když nás někdo takhle označuje,“ říká Jiří Kudrna, který pod Ještědem před sezonou povýšil z pozice asistenta na hlavního trenéra a dovedl tým mezi premianty základní části.
„Ale možná bych dokázal vyjmenovat dalších pět týmů, které hrají celou sezonu dobře. Jestli jsme v nějakém okruhu, je to ocenění dlouhodobé práce, ale černých koní vidím v extralize hodně.“
Liberečtí v herní pauze potrénovali na soustředění ve Vrchlabí a tento týden už opět strávili v domácích podmínkách, kde absolvovali fyzicky hodně náročné tréninky. Nechybělo však ani odlehčení v podobě opékání steaků, což je v týmu Tygrů před play off zavedená tradice.
„Závěr dlouhodobé fáze ročníku jsme celkově zvládli parádně. Šestnáctkrát v řadě jsme neodešli s prázdnou, což je před nejdůležitější částí sezony super vizitka,“ připomíná obránce Michal Ivan. „Možná tu na papíře nemáme ten úplně nejhvězdnější kádr v lize, ale naše soudržnost, pracovitost a obětavost z nás dělají extrémně nepříjemného soupeře naprosto pro každého.“
Bílí Tygři už týden vědí, na koho ve čtvrtfinále narazí. Karlovy Vary jsou jedním z mála týmů, s nimiž měli v dlouhodobé části negativní bilanci. Před olympijskou přestávkou s nimi hráli dva zápasy po sobě na západě Čech a ve vyrovnaných bitvách prohráli pokaždé 2:3 po nájezdech.
„Oba týmy hrají velice podobný energický hokej, kde je hodně bruslení a soubojů. Očekávám tuhou bitvu, oba týmy jsou stejně kvalitní,“ míní Kudrna.
„Je to skvěle sestavený tým. Jirka Kalous s Pavlem Paterou vědí, co dělají. Jsou to zkušení lidé. Pro nás je to veliká výzva,“ dodává k soupeři sportovní ředitel Michal Birner. „Mají výborného gólmana, jednoho z nejlepších v lize. My ho ale máme taky. Vyhraje ten tým, který bude ochotný dělat co nejvíc těch nejmenších detailů. Ten tým, který nechá doma velká ega a ve kterém se všichni obětují pro úspěch klubu.“
V play off často rozhodují speciální formace. Zatímco oslabení mají obě mužstva podobná, v přesilovkách jsou Bílí Tygři mnohem horší než Vary. „Pracujeme na tom a budeme se snažit, aby naše přesilovka byla výborná. Ke konci základní části už jsme se v tomhle ohledu zlepšili,“ konstatuje liberecký trenér.
Fanzona před zápasem
Zatímco Liberec šel do čtvrtfinále ze třetího místa přímo, šesté Karlovy Vary se nevyhnuly předkolu. V něm si však v nejkratším možném čase poradily s Vítkovicemi (3:0).
Liberec jde do čtvrtfinále takřka v plné síle, chybí jen dlouhodobě zraněný útočník Tomáš Filippi. Soupeř nastoupí bez zraněného Ondřeje Beránka, na konci předkola v sestavě chyběli i Nick Jones a Haralds Egle.
Před čtvrtfinálovými zápasy v Liberci se fanoušci mohou těšit také na fanzonu. Klub ji otevře před Home Credit Arenou už dvě hodiny před úvodním buly, tedy v pátek i v sobotu v 16 hodin. Lidé si tam mohou například otestovat tvrdost střelby nebo zručnost s hokejkou. Chybět nebude ani občerstvení.
V 16 hodin se rovněž otevřou pokladny arény pro ty, kteří si nezajistili vstupenky v online předprodeji. Počet volných lístků se však během čtvrtka velmi rychle ztenčoval, a tak je možné, že před zápasem už volná místa k prodeji nebudou.