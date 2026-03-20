Tipsport extraliga 2025/26

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Michael Havlen
  10:14
Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí Tygři v aktuální sezoně po dlouhé době postoupili do čtvrtfinále přímo a mohli se tak pečlivě připravit. A doufají, že po slabších letech můžou dojít daleko. Někteří o nich dokonce mluví jako o černém koni play off.
Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě. | foto: ČTK

Liberecký obránce Tomáš Galvas během utkání proti Olomouci.
Radim Šimek rozehrává puk za libereckou brankou.
Liberecký Jaromír Pérez zakončuje v zápase s Olomoucí.
Momentka z utkání Liberce s Olomoucí.
7 fotografií

„Černý kůň? Proč ne, to je přeci fajn, když nás někdo takhle označuje,“ říká Jiří Kudrna, který pod Ještědem před sezonou povýšil z pozice asistenta na hlavního trenéra a dovedl tým mezi premianty základní části.

„Ale možná bych dokázal vyjmenovat dalších pět týmů, které hrají celou sezonu dobře. Jestli jsme v nějakém okruhu, je to ocenění dlouhodobé práce, ale černých koní vidím v extralize hodně.“

Liberečtí v herní pauze potrénovali na soustředění ve Vrchlabí a tento týden už opět strávili v domácích podmínkách, kde absolvovali fyzicky hodně náročné tréninky. Nechybělo však ani odlehčení v podobě opékání steaků, což je v týmu Tygrů před play off zavedená tradice.

Liberecký Petrovský se raduje z gólu Karlovým Varům.

„Závěr dlouhodobé fáze ročníku jsme celkově zvládli parádně. Šestnáctkrát v řadě jsme neodešli s prázdnou, což je před nejdůležitější částí sezony super vizitka,“ připomíná obránce Michal Ivan. „Možná tu na papíře nemáme ten úplně nejhvězdnější kádr v lize, ale naše soudržnost, pracovitost a obětavost z nás dělají extrémně nepříjemného soupeře naprosto pro každého.“

Bílí Tygři už týden vědí, na koho ve čtvrtfinále narazí. Karlovy Vary jsou jedním z mála týmů, s nimiž měli v dlouhodobé části negativní bilanci. Před olympijskou přestávkou s nimi hráli dva zápasy po sobě na západě Čech a ve vyrovnaných bitvách prohráli pokaždé 2:3 po nájezdech.

„Oba týmy hrají velice podobný energický hokej, kde je hodně bruslení a soubojů. Očekávám tuhou bitvu, oba týmy jsou stejně kvalitní,“ míní Kudrna.

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

„Je to skvěle sestavený tým. Jirka Kalous s Pavlem Paterou vědí, co dělají. Jsou to zkušení lidé. Pro nás je to veliká výzva,“ dodává k soupeři sportovní ředitel Michal Birner. „Mají výborného gólmana, jednoho z nejlepších v lize. My ho ale máme taky. Vyhraje ten tým, který bude ochotný dělat co nejvíc těch nejmenších detailů. Ten tým, který nechá doma velká ega a ve kterém se všichni obětují pro úspěch klubu.“

V play off často rozhodují speciální formace. Zatímco oslabení mají obě mužstva podobná, v přesilovkách jsou Bílí Tygři mnohem horší než Vary. „Pracujeme na tom a budeme se snažit, aby naše přesilovka byla výborná. Ke konci základní části už jsme se v tomhle ohledu zlepšili,“ konstatuje liberecký trenér.

Fanzona před zápasem

Zatímco Liberec šel do čtvrtfinále ze třetího místa přímo, šesté Karlovy Vary se nevyhnuly předkolu. V něm si však v nejkratším možném čase poradily s Vítkovicemi (3:0).

Liberec jde do čtvrtfinále takřka v plné síle, chybí jen dlouhodobě zraněný útočník Tomáš Filippi. Soupeř nastoupí bez zraněného Ondřeje Beránka, na konci předkola v sestavě chyběli i Nick Jones a Haralds Egle.

Před čtvrtfinálovými zápasy v Liberci se fanoušci mohou těšit také na fanzonu. Klub ji otevře před Home Credit Arenou už dvě hodiny před úvodním buly, tedy v pátek i v sobotu v 16 hodin. Lidé si tam mohou například otestovat tvrdost střelby nebo zručnost s hokejkou. Chybět nebude ani občerstvení.

V 16 hodin se rovněž otevřou pokladny arény pro ty, kteří si nezajistili vstupenky v online předprodeji. Počet volných lístků se však během čtvrtka velmi rychle ztenčoval, a tak je možné, že před zápasem už volná místa k prodeji nebudou.

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Nejčtenější

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve...

Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže...

20. března 2026  9:57

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...

20. března 2026

Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas

Brankář Utahu Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas v utkání NHL.

Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi,...

20. března 2026  7:11,  aktualizováno  8:18

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

19. března 2026  23:14

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

19. března 2026  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.