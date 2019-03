Bitva o Prezidentský pohár vrcholí. Liberec hostí hokejisty Vítkovic

Přestože liberečtí Bílí Tygři prohráli v neděli doma s Brnem 2:3 v prodloužení, dvě kola před koncem si stále drží na čele tabulky extraligy dvoubodový náskok před Třincem a k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části tak mají nejblíž.

„Prohra s Brnem nás samozřejmě mrzela, měli jsme spoustu šancí, ale nedali jsme je. Pořád jsme ale první, pořád máme náskok a hlavy nahoře a o ten Prezidentský pohár zabojujeme,“ burcuje slovenský forvard v libereckých službách Libor Hudáček.

Liberecký tým ovládl ve své historii základní část nejvyšší soutěže už čtyřikrát a k pátému zisku této ceněné trofeje, která se od sezony 2009/10 nazývá Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje (Prezidentský pohár), se může výrazně přiblížit už v dnešním duelu. Velkou motivaci však bude mít i soupeř z Vítkovic, který usiluje o postup do elitní šestky a přímý postup do čtvrtfinále play off. Na šestou Olomouc ztrácí dva body.

Bílí Tygři musí být v souboji s ostravským celkem obezřetní, protože s ním mají v letošní sezoně horší vzájemnou bilanci (4:6, 4:0, 1:2 po samostatných nájezdech).

Tygři už si zajistili Ligu mistrů

Bod z nedělního domácího prohraného duelu s brněnskou Kometou byl nakonec pro hokejisty Liberce velmi důležitý. Bílí Tygři si totiž díky němu jako první český tým zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Česká republika v ní má díky skvělému koeficientu zajištěna celkem čtyři místa. První je pro mistra extraligy, další se udělují za pořadí po základní části. Ligu mistrů si tak zahrají také první, druhý a třetí tým tabulky po 52 odehraných kolech. Na čtvrtý Hradec Králové mají nyní vedoucí Tygři šestibodový náskok a vzhledem k lepší bilanci vzájemných zápasů je tak už jisté, že je Východočeši nemůžou přeskočit.

Aktuálně se tak Liberečtí zařadili mezi první jedenáctku mužstev, která již mají účast v Lize mistrů jistou. Patří mezi ně například obhájce trofeje Frölunda, Mannheim, Bern, Cardiff či Belfast.

Klub Bílí Tygři Liberec byl před sezonou 2014/15 jedním ze spoluzakladatelů Ligy mistrů a v příštím ročníku se v ní objeví znovu po roční odmlce. Tým trenéra Pešána se pokusí navázat na skvělou jízdu v sezoně 2017/18, kdy došel v silné evropské konkurenci až do semifinále.