Liberec jede do první čtvrtfinálové bitvy na Spartu, Birner překonal Nedvěda

Díky střelecké formě v předkole proti brněnské Kometě se útočník Michal Birner osamostatnil na čele historické produktivity Bílých Tygrů v play off. Hráč s číslem 16 nasbíral ve vyřazovací části už 43 bodů (16+27), o dva body víc než klubová ikona Petr Nedvěd. Potřeboval na to rovných padesát zápasů.

„Překonat takovou legendu, jakou je Petr Nedvěd, je samozřejmě hezké, ale všichni asi víme, za co bych to nejradši vyměnil,“ řekl šestatřicetiletý útočník, který s Libercem v roce 2016 získal mistrovský titul. „Statistiky jsou pěkná věc, hlavně pro média a fanoušky. Play off je ale o něčem jiném, zajíci se počítají až po honu.“

Birner byl se třemi góly nejlepším střelcem Liberce v předkole s Kometou, jež se nakonec protáhlo na pět utkání. Dvě trefy si schoval na poslední pátý zápas, který Bílí Tygři na domácím ledě ve čtvrtek večer ovládli drtivě 6:1.

„Pomohla nám asi ta zkušenost z loňska, kdy jsme byli proti Spartě jeden zápas od finále, ale nakonec se to ještě protáhlo na sedm zápasů. Máme tady hodně kluků, co to zažili,“ připomněl Birner dramatickou semifinálovou sérii z minulé sezony.

„Bylo to samozřejmě nepříjemné psychicky, když jsme byli minule v Brně nějakých sedm minut od postupu a v podstatě jim ten zápas takhle darovali. Bylo těžké dát se psychicky dohromady, ale v posledním utkání bylo od první minuty vidět, že máme hlavy nastavené správně.“

Na Spartu narazí Liberečtí i letos, jen s tím rozdílem, že už ve čtvrtfinále. Dnes a zítra čekají svěřence trenéra Patrika Augusty první dvě bitvy na ledě soupeře. „Moc se na to těším, bude to parádní hokej,“ říká Michal Birner. „Nejspíš bude plná O2 Arena. Sparta má skvělé fanoušky, ale věřím, že do Prahy dorazí i hodně fanoušků od nás. Sparta je jasný favorit, ale my nemáme co ztratit.“

Hokejisté Sparty skončili v základní části extraligy třetí, a tak v minulých dnech mohli odpočívat a náležitě se chystat na čtvrtfinále. Liberec byl letos až sedmý a má v nohou pět těžkých bitev předkola. „Sezona je od začátku na houpačce a všichni víme, že to nebylo ideální. Měli jsme malinko jiný cíl, než skončit sedmí,“ uznal Birner.

„Museli jsme se teď kousnout přes předkolo, ale jsme ve čtvrtfinále, které bylo před sezonou takovým naším cílem. A teď uvidíme. Věřím tomu, že to z nás teď malinko spadne, uvolníme se a bude tam ta chuť, vášeň a emoce, abychom diváky také trochu pobavili. Samozřejmě tam ale necháme srdce, což k play off patří.“