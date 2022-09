Hokejisté Liberce jsou králové remíz. Prolomí prokletí v duelu s Plzní?

Po třech výhrách za dva body a následně dvou prohrách po nájezdech a prodloužení mají Bílí Tygři na kontě osm bodů a klesli na deváté místo v tabulce. Naposledy v úterý večer padli na ledě rivalské Mladé Boleslavi 1:2 v prodloužení.

„Bod je to určitě cenný, do zápasu jsme ale nevstoupili dobře. Poté se to zvedlo, jenže musíme proměňovat naše šance a přesilovky,“ ohlédl se za prvním letošním derby autor jediného libereckého gólu Adam Najman. A k extraligovému rekordu v počtu remíz v řadě na úvod sezony dodal: „Něco jsme o tom četli. Radši bychom ale nějaký rekord se třemi body.“

Liberec -Plzeň čtvrtek 18.00 online

Najman poslal Bílé Tygry v Boleslavi ve 27. minutě do vedení. Jenže domácí tým hned na startu třetí části srovnal krok. Ve 46. minutě zachránila skvěle chytajícího Kváču v tygří kleci branková konstrukce. I další příležitosti Boleslavi Liberečtí přežili, a tak šel jejich zápas už popáté v sezoně do prodloužení. Do něj Tygři vstoupili v oslabení a soupeř toho rychle využil a zajistil si druhý bod.

„Mrzí mě druhá třetina, protože jsme v ní měli dobrou pasáž. Bohužel jsme si nevytvořili dvoubrankový náskok a ukončili jsme ji s faulem. Na konci závěrečné části jsme faulovali ještě jednou, to pak rozhodlo,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta.

Ve čtvrtek budou Bílí Tygři opět útočit na první tříbodový zisk v sezoně. V televizní předehrávce šestého kola hostí od 18 hodin Plzeň. Té se úvod nového ročníku nepovedl a hned po dvou kolech vyměnila trenéry.

V úterý však v západočeském derby zvítězila 6:3 nad Karlovými Vary a připsala si první letošní body. Duel s Plzní bude speciální pro libereckého útočníka Michala Bulíře, který loni oblékal dres Západočechů a byl jejich nejproduktivnějším hráčem.