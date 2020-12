Hokejisté Liberce v krizi. Prohráli už pátý extraligový zápas za sebou

„Obrázek posledních utkání je z naší strany stejný. Musíme pracovat, není moc času, potřebujeme se z toho dostat. A jinak než tvrdou prací to nepůjde.“



V zápase dvou týmů, které neprožívají nejlepší období, byl sice Liberec od začátku aktivnější, ale do vedení šli po úspěšném blafáku Kubiše hosté. Bílým Tygrům se podařilo ještě v první třetině v přesilové hře vyrovnat: Lenc našel v pravém kruhu Vlacha a ten střelou z první trefil odkrytou branku.

Ve druhé části se však žádný obrat ze strany Liberce nekonal. Naopak, hosté si v přesilovce vzali vedení zpátky a po trefě Ondráčka už Tygři prohrávali 1:3. Veškerá jejich útočná snaha ztroskotávala na obraně Zlína.

Ve třetí třetině Liberečtí soupeře tlačili a po pěkné kombinaci zakončené Birnerem se jim podařilo snížit. V závěru však při hře bez brankáře nevyužili velkou šanci a naopak dostali čtvrtý gól. „Sebevědomí hráčů je dole, je vidět, že si nevěří. Když mají vybrat správné rozhodnutí, zvolí špatné. Nemůžeme se ale vymlouvat na nějaké štěstí nebo neštěstí. Do téhle situace jsme se dostali sami,“ konstatoval trenér aktuálně sedmého týmu tabulky.

Šňůru pěti prohraných utkání v řadě zažili Bílí Tygři i vloni na podzim. Dokázali ji však zlomit a nakonec vyhráli základní část extraligy. „I o tom jsme se v kabině bavili, ale rozhodně to není tak, že jsme chtěli pětkrát prohrát a až pak začít vítězit,“ řekl obránce Ronald Knot. „Musíme být trpěliví a věřit, že se nám podaří vyhrát nějaký zápas klidně i se štěstím. Pak se to snad otočí a budou se na to nabalovat další utkání.“

Prohrou se Zlínem zahájili hokejisté Liberce sérii pěti zápasů na domácím ledě. Druhý v řadě je na programu už v úterý od 18.00, přijede Kometa Brno.