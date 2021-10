Krize pokračuje, Hokejisté Liberce nedali ve Vítkovicích ani gól

Mizérie libereckých hokejistů nekončí, v neděli prohráli už devátý zápas z posledních deseti. V utkání 15. kola na ledě Vítkovic poprvé v sezoně nedokázali vstřelit ani gól a padli 0:1 po prodloužení. „Prohráli jsme, hodnotí se to špatně, ale bez gólu je to těžké. Nikdo nás z toho nedostane, jen my sami,“ hlesl liberecký gólman Petr Kváča, který kapituloval už po 21 vteřinách prodloužení.