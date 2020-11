Krenželok si osladil návrat pod Ještěd vítězným gólem

Autor prvního a nakonec vítězného gólu Krenželok hrál za Vítkovice proti Liberci poprvé od svého odchodu. V týmu Bílých Tygrů působil šest let, během nichž zažil i oslavy mistrovského titulu.

„Z výhry mám samozřejmě radost, my potřebujeme každý bod. Pro mě to byl v podstatě zápas jako každý jiný, akorát tady v Liberci znám víc lidí. Šest let jsem tady žil, takže když se člověk podívá na Ještěd, tak zavzpomíná, pak ale přijde na led a už to neřeší,“ řekl Krenželok.

Liberečtí hokejisté útočili, střelecky se snažili, ale ztroskotávali na skvělém Dolejšovi v brance Vítkovic. Ten za celé utkání čelil 40 střelám domácího týmu a ani jednu nepropustil za svá záda. „Musím se přiznat, že na nulu jsem čekal neskutečně dlouhých pět let, o to je pro mě cennější,“ radoval se Daniel Dolejš.

V polovině zápasu měli Bílí Tygři dvouminutovou přesilovku pět na tři, ale ani z ní nic nevytěžili. To byl důležitý moment. „Tam se zápas lámal. Tým jako my to musí využívat. Ne nadarmo se říká, že když nevyužijete dvojnásobnou přesilovku, nemůžete vyhrát,“ řekl liberecký útočník Michal Bulíř.

Liberecký Radan Lenc se snaží překonat vítkovického Daniela Dolejše.

A ve třetí části přišel trest. Nejprve po rychlé akci zakončoval zblízka Krenželok. Jeho trefu muselo ještě posvětit video, protože puk se odrazil z branky a střelec se vůbec neradoval. „Já dám sem tam nějaký gól a že bych skákal do stropu, to ne. Takže taková moje klasika,“ usmál se zkušený útočník.

Liberec se snažil o vyrovnání, Kubalík však po teči střely od modré zvýšil vedení hostů na 2:0 a třetí ránu už Bílí Tygři dostali v závěru do prázdné branky při hře bez brankáře. „Rozhodla druhá třetina, respektive spousta našich neproměněných šancí. Na začátku třetí dal soupeř gól a pak to dobře odbránil a k ničemu nás nepustil,“ konstatoval liberecký kouč Patrik Augusta.