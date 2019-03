Will: Od prvního do posledního hráče jsme dřeli jako jeden tým

V Liberci to byla bitva domácích útočníků s vítkovickým brankářem Bartošákem. Ten svůj tým mnohokrát podržel, ale dostal dva kuriózní góly, které rozhodly o tom, že všechny body zůstaly v Liberci. „Oba góly jdou vyloženě za mnou. Moc mě to mrzí, jinak jsem se totiž cítil vyloženě dobře,“ řekl Patrik Bartošák.

V první třetině Liberečtí zasypali branku soupeře deseti střelami, žádná z nich se však neujala a Filippi v přesilovce trefil horní tyčku prázdné branky.

Ve druhé části se Liberečtí konečně prosadili. Obránce Hanousek tvrdě vypálil od modré, Bartošák puk vyrazil, kotouč se však vznesl do výšky a snesl se za záda dezorientovaného gólmana. Pro mladého domácího beka to byl první extraligový gól.

Ladislav Šmíd (čelem) a Jaroslav Vlach z Liberce se radují z třetího gólu v zápase s Vítkovicemi.

V závěrečné části hosté brankou Lva v přesilovce vyrovnali na 1:1 a drama pokračovalo, zvlášť když Liberečtí hráli několikrát za sebou v oslabení. Znovu však dokázali, že tahle herní činnost jim sedí.

Dvě minuty před koncem ujel Jelínek a rozhodl o výhře Liberce dalším šťastným gólem: puk se po jeho střele z úhlu odrazil od tyčky do lokte brankáře Bartošáka a za brankovou čáru. Na konečných 3:1 dával při hře čtyř proti šesti do prázdné branky Vlach. „Byla to zasloužená výhra, od začátku jsme byli srovnaní. I za stavu 1:1 jsem věřil, že to zvládneme,“

pochvaloval si liberecký brankář Roman Will. „Tři body jsou super, ale stejnou radost mám i z toho, jak jsme k nim došli. Od prvního do posledního hráče jsme dřeli jako jeden tým.“

V posledním kole základní části se Bílí Tygři představí v pátek na ledě Sparty. Prezidentský pohár mají na dosah. „Když budeme hrát tak jako proti Vítkovicím, nemám o nás strach,“ řekl Roman Will.