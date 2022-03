Skvělý liberecký brankář Pavelka vynuloval Třinec a vystupuje ze stínu

V týmu Bílých Tygrů dosud platil za brankářskou dvojku. Skvělými výkony ve finiši základní části však Jaroslav Pavelka dává jasně najevo, že se s ním musí počítat.

Ve vyrovnaném domácím zápase 54. kola s Třincem vychytal první letošní extraligovou nulu a svými zákroky výrazně dopomohl severočeskému týmu k výhře 2:0. „Snažím se na sobě pracovat a být trpělivý. Moje nula ale patří celému týmu,“ řekl osmadvacetiletý brankář.

Pod Ještěd přišel odchovanec hradeckého hokeje stejně jeho brankářský parťák Petr Kváča před minulou sezonou. Jasnou libereckou jedničkou a miláčkem fanoušků se však rychle stal Kváča. Na Pavelku vloni za celý ročník zbylo 12 zápasů. I v aktuální sezoně zpočátku sbíral starty jen sporadicky. V zápasovém vytížení byl hlavně díky hostování na prvoligové farmě v Benátkách nad Jizerou. Po Novém roce se to však změnilo a zkušený gólman dostává příležitost pravidelně.

Doteď v této sezoně naskočil do 15 extraligových zápasů, většina z nich přitom spadá do uplynulých dvou měsíců. Během deseti dnů dokázal hned dvakrát vychytat silný celek Třince. „Teď dostávám více prostoru a nepochybně mi pomohlo i zápasové vytížení na farmě v Benátkách. Oba s Kvakym makáme a doufáme, že nám to vydrží co nejdéle,“ řekl Pavelka poté, co doma udržel čisté konto. „Jsem samozřejmě rád, že se podařilo uspět i napodruhé. Zápasů do konce základní části už moc není a my potřebujeme urvat co nejvíc bodů.“

V domácím utkání s Třincem si za své zákroky několikrát vysloužil nadšené skandování diváků, kteří už mohli do liberecké arény přijít bez pandemických omezení. „Podal výborný výkon a udělal velký zákrok v posledních vteřinách utkání,“ chválil Pavelku trenér Patrik Augusta. „My jsme věděli, že máme dva vyrovnané brankáře, ale teď se to ukazuje. Hrajeme hodně zápasů a samozřejmě nemůžeme jednoho gólmana utavit,“ dodal s tím, že pro vyřazovací část extraligy je v liberecké brance všechno otevřené.

I když Pavelkovy výkony i sebevědomí jdou nahoru a hlasitě si říká o místo v liberecké brance, snaží se držet při zemi. „Nemyslím si, že se vnímání brankářů v kabině nějak změnilo. Kvaky je naše jasná jednička a uvidíme, co bude dál. Oba se každopádně snažíme odvést pro tým co nejlepší práci. Důležité je, že ať už stojí v bráně kdokoliv, kluci v nás mají důvěru.“

Do konce základní části zbývají Bílým Tygrům už jen tři zápasy. Ten nejbližší hrají v pátek opět v domovské aréně, kde od 18 hodin přivítají brněnskou Kometu. V tabulce sedmý Liberec pořád živí teoretickou šanci na přímý postup do play off, na čtvrté místo aktuálně ztrácí čtyři body. „Pořád chceme bojovat o elitní čtyřku,“ říká Jaroslav Pavelka.