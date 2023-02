Liberecký Ordoš: Čtyřka je blízko a Sparta je ještě motivace navíc

„Je to super. Je skvělý pocit, že jsme to dotáhli do vítězného konce. I hokej se musel divákům líbit, nebylo to jen o soubojích jako minule s Třincem,“ pochvaloval si Ordoš po vydřené výhře nad Spartou.

„Měli jsme obrovskou motivaci, protože víme, že čtyřka je blízko – a Sparta je ještě motivace navíc. Celý zápas jsme odmakali, padali jsme na hubu a uhráli jsme to. Každý z posledních zápasů už je pro nás jako play off.“

Liberec začal v bouřlivé kulise vyprodané arény zostra. Hned v úvodu hosté přežili několik šancí, v 8. minutě už se však domácí radovali: Filippi vyjel z rohu, našel před brankou najíždějícího Birnera a ten pohotově usměrnil puk mimo Kovářův dosah – 1:0.

Hosté ještě v úvodní části vyrovnali laciným gólem, po špatné rozehrávce Tygrů prostřelil Kváču z levého kruhu nehlídaný Forman. Před polovinou zápasu ubránili domácí tři sparťanské přesilovky, skóre se ve vyrovnaném souboji nezměnilo ani v závěrečné části, kdy měli pro změnu Liberečtí početní výhodu pět na tři.

Když už se zdálo, že utkání směřuje do prodloužení, rozhodl o třech bodech pro Liberec Ordoš, který si počínal důrazně u brankoviště a po přihrávce z rohu z první prostřelil Kováře. „Viděl jsem, že TJ Melancon sbírá puk na modré, hodil mi ho, já do toho plácnul a měl jsem štěstí, ale to k tomu patří,“ radoval se Ordoš.

„Viděli jsme parádní zápas před skvělou kulisou proti velice silnému týmu, jako je Sparta. Jsem hrozně rád, jak jsme hráli od první do poslední minuty, klobouček do kabiny,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Sparta od předchozí domácí prohry s Libercem (6. ledna) bodovala třináctkrát v řadě, teď její skvělou sérii Bílí Tygři zase ukončili. V tabulce se posunuli na pátou příčku před Třinec, ale na čtvrtý Hradec Králové ztrácejí čtyři zápasy před koncem základní části pořád čtyři body. V dalším kole hrají Liberečtí ve středu v Českých Budějovicích.