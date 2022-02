Pět gólů od Sparty: konec vítězné série libereckých hokejistů

Úspěšnou sérii hokejisté Liberce neprodloužili. Bílí Tygři totiž po předchozích čtyřech vítězstvích v řadě důležitý souboj v Praze o posun k elitní čtyřce či o co nejlepší výchozí pozici do předkola play off nezvládli. V duelu 57. kola extraligy podlehli v neděli Spartě 2:5, i když ve střelách na bránu byli aktivnější v poměru 31:26.