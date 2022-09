Liberecký Bulíř: Odskakuje nám to, netrefujeme to tak, jak bychom chtěli

Do vedení šli hosté ve 12. minutě, když obránce Zámorský tři vteřiny po vypršení trestu domácího Frolíka napálil puk od modré čáry nechytatelně pod břevno. Na začátku druhé dvacetiminutovky dostali Tygři jedinečnou možnost na vyrovnání v podobě dlouhé, 68 sekund trvající početní výhody pět na tři, jenže v koncovce při obléhání plzeňské branky selhali a přišel trest. Už při rovnovážném stavu hráčů na ledě zvýšil náskok Západočechů po rychlé akci ve 25. minutě Mertl.

Domácí pak ani další sérii přesilovek ke skórování nevyužili. „Je to chyba nás útočníků, přesilovky byly takové nervózní, odskakuje nám to, netrefujeme to tak, jak bychom chtěli,“ litoval kapitán Tygrů Michal Bulíř.

Právě Bulíř ale při další přesilovce pět na tři v úvodu třetí části přece jen skóroval a snížil na 1:2. Tygři následně vyvinuli obrovský tlak a šest minut před koncem zaslouženě srovnali díky trefě Flynna zblízka.

Utkání pak i přes řadu šancí na obou stranách dospělo do prodloužení, které trvalo jen krátce. Dva body pro Plzeň zajistil po individuální akci už po 35 vteřinách bek Zámorský.