Liberecký Bulíř: Dva jsou taky hodně důležité, nakonec můžou rozhodovat

„I když je škoda, že jsme nezískali tři body, dva jsou taky hodně důležité a nakonec můžou rozhodovat. Jsme rádi, že jsme to zvládli a máme bod navíc,“ řekl autor vítězné branky Michal Bulíř. „V závěru soutěže je každá výhra cenná. Je vidět, že se zápasy blíží stylu play off, kde se bude hrát podobný hokej.“

Liberečtí měli od začátku herně i střelecky navrch, na gól se však čekalo až do 25. minuty, kdy se paradoxně trefil plzeňský Kodýtek. Bílí Tygři ještě ve druhé části v přesilovce vyrovnali poté, co Birner na zadní tyči usměrnil do branky střílenou přihrávku Vlacha.



Ve třetí části domácí dál útočili, skvělého Pavláta v brance hostů však ne a ne překonat. V závěru šli navíc do dvojnásobného oslabení, které však dokázali přežít. V prodloužení se situace opakovala, i z té ale Liberečtí díky skvělým zákrokům Pavelky vybruslili a pak z rychlé akce rozhodli: Lenc objel branku, vrátil puk Bulířovi a ten ho zblízka uklidil k tyčce.

„Klobouk dolů před kluky, co hrají oslabení, a před Jardou Pavelkou v brance, který všechno pochytal. To překlopilo zápas v prodloužení na naši stranu a my jsme pak rozhodli,“ řekl střelec Bulíř.



V utkání, v němž soupeře přestříleli jednoznačně 43:20, tak Tygři vyválčili alespoň o bod víc než soupeř. „Celý zápas jsme tahali za kratší konec, vůbec jsme nedokázali chytnout tempo Liberce. V závěru jsme navíc nezužitkovali dvojnásobnou přesilovku, ve které jsme sahali po třech bodech, ale bohužel nakonec máme jen jeden,“ litoval elitní plzeňský útočník Milan Gulaš.

Už v úterý se hokejisté Liberce v 50. kole extraligy představí v Karlových Varech.