Hokejisty Liberce potopila v duelu s Olomoucí katastrofální druhá třetina

„Zápas jsme si prohráli ve druhé třetině, která se nám hrubě nepovedla. Na druhou stranu soupeř byl neskutečně produktivní a z každé druhé střely nám dal gól,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta.

Liberec šel v duelu 23. kola extraligy rychle do vedení. Už ve 2. minutě po pouhých dvou vteřinách využil Filippi přesilovku. Při hře čtyři na čtyři pak bek Melancon zvýšil na 2:0. Skvělý vstup! Jenže poté se Bílí Tygři nepochopitelně sesypali.

Ještě v úvodním dějství vedení prohospodařili. A pak přišla třetina hrůzy. Druhou část Liberečtí i vinou častých vyloučení prohráli 0:4. Po pěti inkasovaných gólech odjel z branky Petr Kváča a nahradil ho Jaroslav Pavelka. Za stavu 2:6 se z tribun ozývalo „My chceme Tygry“. „Fanoušci na to mají právo. Druhá třetina byla z naší strany katastrofa, nemůžeme ji prohrát takhle vysoko,“ řekl útočník Dávid Gríger.

Ve třetí části se Liberečtí trochu oklepali a dvěma góly upravili výsledek do snesitelnější podoby, i když na body to nestačilo. „V utkání jsme vedli 2:0 a nikdo by asi nepředpověděl, jak to nakonec dopadne. Ve druhé třetině se nám bohužel nepovedlo skoro nic, pořád jsme faulovali a soupeř dal góly z přesilovek,“ uvedl bek Petr Kolmann.