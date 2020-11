Extraligové drama v Boleslavi rozhodl v prodloužení liberecký Hanousek

„Bylo to velice těžké utkání. Remíza po základní hrací době byla asi zasloužená a my jsme měli v závěru trochu štěstí a dali vítězný gól,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta. „Bylo to pravé derby, které bylo na obou střídačkách relativně nervózní a hráče bylo v hale bez diváků hodně slyšet. I proto jsem rád, že to takhle dopadlo.“



Stejně jako v pátek, i v nedělním zápase 18. kola extraligy museli Bílí Tygři vývoj otáčet. Domácí celek šel v 17. minutě do vedení poté, co Pláňkova střela od modré zapadla pod horní tyčku Kváčovy branky.

Druhá třetina nabídla slušnou přestřelku. Nejprve z dorážky vyrovnával mladoboleslavský odchovanec v libereckých službách Radan Lenc. Domácí hokejisté si sice vzali rychle vedení zpět, liberecký obránce Rosandič však potrestal nejistotu gólmana Růžičky při střele Vlacha, v jízdě si stáhl puk pod sebe a skóroval do prázdné branky.

Brzy nato se po akci Bulíře do pásma vřítil Lenc, zavěsil přesně k tyči a poprvé poslal hosty do vedení. „Při prvním gólu se mi puk dobře odrazil na hokejku a já se snažil, abych se vůbec trefil. Při druhém jsem těžil z dobře zavezeného puku a povedlo se nám překlopit zápas na naši stranu,“ popsal Lenc důležité momenty.

V závěrečné části boleslavský Lunter potrestal zmatky v liberecké obraně a zápas šel do prodloužení. V něm při signalizovaném vyloučení domácího hráče přesným švihem k tyči rozhodl obránce Hanousek o zisku dvou bodů pro Liberec. „Hráčům absolutně nemám co vyčíst. Byl to krásný zápas, který nabídl krásné góly a parádní souboje. Sešla se dvě velmi kvalitní mužstva a štěstí se přiklonilo k Liberci. Ale my jsme také spokojení,“ řekl boleslavský kouč Pavel Patera.

V tomto týdnu čeká liberecké Bílé Tygry porce tří dalších extraligových zápasů. V tom prvním zítra od 16 hodin přivítají Vítkovice.