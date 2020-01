Liberecký brankář Hrachovina: Tentokrát jsem se ani moc nezapotil

Liberečtí doma dokázali zvítězit už po dvanácté za sebou a potvrdili skvělou formu. S Kometou se čekal vyrovnanější souboj, jenomže brněnský soupeř Bílým Tygrům v jejich prostředí vůbec nestačil.

„Tentokrát jsem se paradoxně ani moc nezapotil, nejvážnější pro mě byla dvojnásobná přesilovka Komety ve druhé třetině, kdy se zápas asi lámal,“ řekl brankář Dominik Hrachovina, který vychytal čtvrtou nulu v sezoně.

„Výsledek je pro hosty krutý, ale odpovídá realitě. Od Komety jsme čekali o hodně víc, než co předvedla. Byli jsme jasně lepší a na rozdíl od soupeřů jsme v určitých situacích dokázali zachovat chladnou hlavu.“

Liberec vstoupil do zápasu dobře a v 11. minutě šel v přesilovce do vedení. Obránce Kotvan vypálil z první od modré a jeho střela propadla mezi Čiliakovými betony do branky. Brankář hostů měl v tu chvíli zakrytý výhled. Ve druhé části Liberečtí zvýšili na 2:0.

A znovu u toho byl Kotvan, který přihrál dalšímu bekovi Knotovi a ten se prudkou ranou trefil k tyčce. V závěru třetiny měla Kometa výhodu dvojnásobné přesilovky, ale Bílí Tygři v bouřlivé atmosféře díky skvělé obraně i gólmanu Hrachovinovi uhájili čisté konto.

Na startu třetí třetiny se z dorážky trefil Musil a Liberec odskočil už na rozdíl tří branek, který pak ještě vyšperkoval dvěma góly nejproduktivnější hráč týmu Libor Hudáček.

„Dva předchozí zápasy jsme sice vyhráli, ale věděli jsme, že výkony od nás nebyly optimální. V kabině jsme si k tomu něco řekli a myslím, že proti Kometě vyjel na led úplně jiný tým. Výborně jsme bránili, Hrášek to v brance zavřel, útočníci dobře forčekovali, a když jsme získali puk, hned jsme ho dávali dopředu a tam s námi měli hosté problémy,“ řekl zkušený liberecký obránce Ladislav Šmíd. „Dali jsme do zápasu všechno a Kometu jsme v podstatě k ničemu nepustili. Když na ledě plníme, co máme, je proti nám hrozně těžké hrát.“

Fakt, že se teď Bílí Tygři vyhřívají na prvním místě extraligy, hráči příliš neprožívají. „Abych se přiznal, já tabulku ani moc nesleduju. Všechno se stejně spočítá až na konci sezony. Jestli jsme první, druzí nebo třetí, o to zas tak moc nejde,“ řekl Šmíd.

Už v úterý čeká Bílé Tygry další extraligový šlágr, v odloženém zápase 24. kola se vedoucí tým soutěže představí na ledě třetí Plzně, kterou pak v pátek přivítá i doma.