Hokejisté Liberce podruhé v řadě padli. Zacharova paráda nestačila

„Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém rozhodly přesilové hry. My jsme je znova neproměnili, ani jsme si v nich nevytvořili moc šancí, soupeř přesilovku proměnil, to bylo klíčové,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta. „Pro mě je to zklamání, tohle utkání jsme měli doma vyhrát, měli jsme ho dobře rozehrané, ale nedokázali jsme ho dotáhnout do vítězného konce.“

V úvodní části Bílí Tygři soupeře přestříleli, žádnou šanci však nevyužili. Nejblíž gólu byl útočník Ordoš, který trefil tyčku, Birner zase při svém sólu ztroskotal na brankáři Hrachovinovi, který dřív chytal za Liberec. Domácí se dočkali gólu před polovinou utkání – a byl to parádní hokejový moment, při kterém si asistenci připsal gólman Kváča. Ten vyhodil puk o mantinel, ke kotouči se prodral rychlík Zachar, který svůj nájezd zleva zakončil parádní kličkou do bekhendu a střelou do odkryté branky – 1:0.

„Chtěl jsem rozehrát rychle na beka, bohužel jsem to moc předržel, a tak jsem už chtěl puk jen vyhodit. Marek Zachar to dobře přečetl a parádně zakončil,“ popsal Petr Kváča nakonec jediný gól Liberce.

Brankář soupeře Dominik Hrachovina uznal, že to domácí rychlík Zachar provedl šikovně. „Zachy má trysky, nebudu říkat kde. Já jsem mu chtěl skočit pod nohy, on to ale asi čekal a udělal to hezky, takže jsem tam pak byl trochu jako šašek,“ usmál se brankář hostů.

Ve druhé části měl domácí tým i dost štěstí, protože Kváču po střelách Jihočechů dvakrát zachránila horní tyčka. Hosté si to však vynahradili v závěrečné části. Nejprve v přesilovce Gulaš vyrovnal a v 55. minutě vstřelil Pech vítězný gól poté, co Kváča neudržel Gulašovu střelu od modré. „Střela škrtla o nějakou hokejku, já jsem ji neudržel a takhle to dopadlo,“ smutnil domácí gólman.

Dnes měl Liberec nastoupit opět doma k předehrávce 48. kola proti Karlovým Varům, kvůli karanténě hostů však bylo utkání odloženo. Zároveň už je znám nový termín odloženého utkání s Vítkovicemi z 23. ledna. Hrát se bude ve čtvrtek 10. února od 17.30 na ledě soupeře.