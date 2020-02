Hokejisté Liberce znovu dali jediný gól a padli i v derby s Boleslaví

Bílí Tygři jsou sice nejproduktivnějším týmem nejvyšší soutěže, v posledních dvou zápasech to však nepotvrdili. Extraligovou tabulku ovšem vedou stále o pohodlných osm bodů.

V Boleslavi dostali Liberečtí studenou sprchu už v úvodu. Po pouhých 19 vteřinách vyhecovaného derby Zbořil posílal zpětnou přihrávku před branku a puk se nešťastně odrazil od brusle libereckého beka Šmída za záda Hrachoviny. Byl to nejrychlejší extraligový gól v klubové historii Mladé Boleslavi. „Chtěl jsem hodit puk před bránu, kdyby tam náhodou někdo byl, a se štěstím se to odrazilo za brankovou čáru,“ komentoval svoji trefu boleslavský útočník Adam Zbořil.

Ještě během první třetiny odskočili domácí po bombě Stránského na rozdíl dvou gólů. I hosté měli šance, jenže Jelínek v úniku netrefil mezírku mezi Krošeljovými betony a Hudáček pálil do horní tyčky. Ve druhé části liberecký bek Graborenko zmlátil Skalického za předchozí zákrok na brankáře Hrachovinu, vyfasoval však trest na pět minut plus do konce utkání a v přesilovce zvýšila Boleslav už na 3:0.

V závěrečné části už si domácí tým cennou výhru, kterou zažívá proti Liberci jen zřídkakdy, v pohodě pohlídal. Čestný úspěch Tygrů zaznamenal 13 vteřin před koncem bombou od modré obránce Ronald Knot. „Střela mi sedla, ale byl bych radši, kdyby se to povedlo mnohem dřív a vedlo to k bodům,“ řekl Knot, který byl vyhlášen nejlepším hráčem Liberce. „Nemyslím si, že jsme byli horším týmem, ale po první třetině jsme prohrávali o dva góly. Půlku té druhé jsme odehráli v oslabení, což nás stálo spoustu sil, to byl asi klíčový okamžik zápasu. Boleslav byla produktivnější a zaslouženě vyhrála.“

Nejbližší zápas hrají Bílí Tygři až příští středu, kdy přivítají tým Litvínova.