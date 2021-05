Kváčovi se z úspěchu hlava nezatočí, věří trenér libereckých brankářů

Hned v prvním celém odchytaném ročníku mezi elitou třiadvacetiletý talent získal cenu pro nejlepšího brankáře extraligy. I díky jeho umění a spolehlivosti to Bílí Tygři dotáhli až do finále.

Ale to není všechno. Kváča poprvé v životě obdržel pozvánku do českého národního týmu a hned si zajistil účast na velké akci. S reprezentací se teď v lotyšské Rize chystá na start světového šampionátu.

Z toho by se jednomu mohla zatočit hlava. „Ale myslím, že jemu se nezatočí,“ říká v rozhovoru pro MF DNES trenér libereckých brankářů Martin Láska, který nadějného gólmana pod Ještěd přivedl. „Petr je hrozně cílevědomý, pokorný a pracovitý. Už teď spřádá plány na další sezonu a chce se posunout ještě dál,“ dodává Láska.

Je pro vás překvapení, jak v uplynulé sezoně vyletěl nahoru?

Já jsem tušil, co v něm je. Díky pokročilým statistikám jsem viděl, že jeho vývoj jde velmi dobrým směrem. Věřil jsem, že bude mít dobrou sezonu a že si pro sebe v Liberci uzme místo jedničky. Procentuální úspěšnost v extralize sice oproti jiným rokům nebyla až tak vysoká, ale Petr ve všech důležitých ukazatelích dominoval, ať jde o počet výher, počet minut, průměr gólů na zápas nebo percentuální úspěšnost. To, že se dostal až na mistrovství světa, je i zásluhou toho, že gólmani z NHL jsou v týmech, které hrají v play off. Všechno mu hrálo do karet.

Jak moc těžké bylo získat ho z Třince, kde předtím dostal první extraligovou šanci coby brankářská jednička?

Známe se z mládežnického nároďáku, byl s námi i na mistrovství světa dvacítek v Montrealu. Byli jsme spolu v kontaktu a otevřeně jsme se bavili, do jaké role bychom ho v Liberci brali, a jemu se to líbilo. V Třinci měl k sobě vždycky velmi kvalitní gólmany, což tady má taky, jako nová tvář si tady ale mohl vybudovat pozici od začátku. S čistým stolem.

V čem vidíte jeho hlavní přednost?

Ve stálosti výkonů. Během sezony měl minimum výkyvů a téměř v každém utkání nám dal šanci vyhrát. To je pro tým strašně důležité, když ví, že se může na brankáře spolehnout. To je to hlavní, co od Petra očekáváme.

Co by měl naopak zlepšit?

Nemá žádnou jasnou slabou stránku. Na druhou stranu mi teď sám říkal, že mezinárodní hokej je zase o něco rychlejší. Takže musí zapracovat na rychlosti reakcí, postupně zlepšovat čtení hry a po malých detailech se postupně posouvat dál.

Vloni jste v Liberci měnili oba brankáře, což není moc obvyklé. Kromě Kváči přišel i Jaroslav Pavelka. Nebyla tak výrazná změna riskantní?

Na jednu stranu ano, na druhou se někdy bojíme dávat šanci klukům, kteří prošli národními týmy, jako jsou Růžička, Dostál, Patera nebo Klouček. Mají za sebou velmi dobrá mládežnická léta a jejich čas nastává právě teď. Petr vstupuje do nejlepšího brankářského věku a má už dostatek zkušeností z dospělého hokeje. Přišel čas, aby dostal pořádný prostor v extraligovém týmu a potvrdil, co jsme do něj vkládali.

Celý rok odchytal v Liberci jako jasná jednička, Pavelku pustil do branky málokdy. Čekal jste, že bude tak dominantní?

Věřil jsem v to. Teď u nás ale bude mít druhou sezonu a ta bude těžší v tom, že bude muset své výkony potvrdit. Doufám, že Liberec pro něj bude přestupní stanicí do další kariéry, ale jak říkám, musí to potvrdit.

Jak dlouho může tak dobrý gólman vůbec v Liberci setrvat?

To samozřejmě záleží na jeho výkonech. Když po příští sezoně přijde super nabídka, nebudeme mu bránit v odchodu. Budeme rádi, když mu pomůžeme udělat další krok v kariéře, to je náš malý cíl.

Je pro něj motivací příklad Romana Willa, který se z Liberce odrazil do Švédska a pak do KHL?

Určitě. Petr k nám přišel ve stejném věku jako Roman, mají podobnou cestu. Záleží na tom, co bude předvádět příští rok, pak se může rozhodnout, jestli půjde evropskou, či zámořskou cestou. Samozřejmě sní o nejvyšších metách, ale to je hudba budoucnosti.

Hraje mu do karet i fakt, že nelítá v oblacích a působí skromně?

Myslím, že zažil i nějaké roky, kdy se nechoval úplně ideálně, ale každé angažmá ho něco naučilo. Je extrémně pracovitý a i když se mu někdy nedaří, tak ví, že díky tréninku se ke kvalitním výkonům zase vrátí.

Petr Kváča si odbývá premiéru v české reprezentaci.

Co pro něj může znamenat nadcházející mistrovství světa, i když se tam do branky dostat ani nemusí?

Bude blízko mezinárodnímu hokeji a gólmanům, ke kterým vzhlíží, a teď nemyslím jen ty české. Je to obrovská zkušenost. Už teď vím, že si z toho bere spoustu věcí a dělá si poznámky, na čem pracovat. Až přijede do Liberce, budeme spolu dlouho diskutovat, co a jak zase posunout dál.

Do příští sezony půjde liberecký klub znovu s brankářskou dvojicí Kváča-Pavelka?

Ano. Zápasů bude trochu víc, protože do soutěže přibylo Kladno, a tak budeme chtít rozložit zátěž mezi oba gólmany. Jarda Pavelka se určitě do branky dostane víc než v minulé sezoně. Udělal velký progres, a když je v bráně, můžeme se na něj spolehnout.