Musíme zabrat, burcuje pardubický kouč Razým. Jeho muži míří do Liberce

„Došlo i na tvrdší slova, na zvýšení hlasu. Až ve čtvrtek trénink vypadal nějak tak, jak bychom si představovali. Ale to je hrozně málo,“ konstatuje Razým.



Směrem k Liberci je alespoň trochu povzbudivé, že se snad zvedají početní výhody - s Kladnem Dynamo proměnilo dvě ze čtyř.

„Jenže když se na něco zaměříte a zlepší se to, zase spadne něco jiného,“ zlobí se kouč.

„Tým dělá velkým, že se dá nastavovat na sebe. Dali jsme z přesilovky dva góly, takže tam zlepšení bylo. Ale když pak děláme takové chyby a nedržíme systém, stejně to ten efekt nepřinese. Od brankáře až po posledního útočníka musíme podat stoprocentní výkon, opřít se jeden o druhého a vyhrávat společně,“ burcuje.

Na severu Čech to jinak než s maximálním kolektivním úsilím nepůjde, to je v zásadě jasné.

„O víkendu nás čekají tabulkově nejsilnější soupeři, jedni z nejlepších,“ upozorňuje Razým i s ohledem na nedělní souboj v Plzni, která je momentálně třetí. „Ale žádný není neporazitelný a nejhorší, co by se nám mohlo stát, je, že bychom to vzdali. My naopak musíme zabrat proti komukoliv. Nahradit body, co jsme ztratili doma,“ říká.

Liberečtí Bílí Tygři vyhráli v 16 z uplynulých 18 kol, takže pro poslední Dynamo představuje úkol porazit je pořádnou výzvu.