Tipsport extraliga 2025/26

Pešán na cizí střídačce? Divné, ale mám ho rád, říká liberecký střelec Musil

Michael Havlen
  9:00
V čase 51:05 šikovně tečoval střelu od modré a třetím gólem dokonal parádní obrat hokejistů Liberce v domácí bitvě s Pardubicemi. Útočník Adam Musil se výrazně zasloužil o výhru Bílých Tygrů 4:2 nad týmem, kde strávil tři sezony. „Tohle vítězství jsme po úvodní prohře s Plzní potřebovali,“ oddechl si po napínavém a atraktivním utkání před více než šestitisícovou kulisou.
Liberecký Adam Musil bojuje o puk před brankou Pardubic.

Liberecký Adam Musil bojuje o puk před brankou Pardubic. | foto: ČTK

Hokejisté Liberce slaví gól do sítě Pardubic.
Trenér Jiří Kudrna z Liberce sleduje své svěřence v zápase s Pardubicemi.
Pardubický trenér Filip Pešán diriguje své svěřence v zápase s Libercem.
Tomáš Vondráček z Pardubic se raduje z gólu do sítě Liberce.
„Těší mě tři body i to, že jsem k nim přispěl gólem. Všechno se to hezky zkombinovalo,“ hlásil.

Přitom jste rychle prohrávali, navíc s favoritem, který dal v prvním kole Hradci sedm gólů. Neměli jste obavy z podobného průběhu?
My jsme se soustředili hlavně sami na sebe. Asi všichni v lize víme, že Pardubice mají kvalitní kádr. Proti takovému týmu musíte hrát prostě naplno. Nám se nepodařil první zápas s Plzní a chtěli jsme si spravit chuť, což se povedlo. Jsme za to rádi, ale musíme makat dál.

Je pro vás trefa proti Pardubicím speciální? Schoval jste si puk?
Neschoval, dostal ho trenér Kudrna.

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Opravdu?
Je to tak, je to jeho první vítězství na pozici hlavního trenéra, a tak kluci předali puk trenérovi. Myslím, že si to zaslouží, čekal na to dlouho.

Od druhé třetiny jste Pardubice přehrávali, co jste změnili?
Myslím, že jsme se pomalu dostávali k té hře, kterou chceme hrát. Postupně jsme Pardubice zlomili, byl to odmakaný týmový výkon. Vzali jsme si ponaučení z prvního zápasu, takhle musíme hrát proti všem týmům. Teď nás čeká těžký Třinec.

V poslední třetině váš spoluhráč Vlach po nárazu hlavou do mantinelu opustil hřiště na nosítkách. Máte o něm bližší informace?
Ne, ale říkali nám, že by snad měl být v pořádku.

To zranění vypadalo opravdu ošklivě a přišlo ve chvíli, kdy jste soupeře tlačili. Jak moc vás to rozhodilo?
Není to nic příjemného, zvlášť u Vlašáka, který je obrovský bojovník a víme, že by jen tak na ledě neležel. Nebyl to hezký pohled a opravdu doufám, že bude v pohodě. Nic jiného dělat nemůžu.

Hokejisté Liberce slaví gól do sítě Pardubic.

Jaké to bylo vidět dlouholetého libereckého trenéra Filipa Pešána, nyní kouče Pardubic, na cizí střídačce?
No, bylo to divné. Samozřejmě Filipa mám rád jako trenéra, hodně mi v kariéře pomohl a přeju mu hodně štěstí.

Z hlediště vás sledoval otec František, bývalý slavný hokejista. Hraje se vám jinak, když je na stadionu?
Dřív to asi platilo, ale dnes už jsem natolik starý, abych to nehrotil. Jsem rád, že mě přijede podpořit, každý takové štěstí nemá, a samozřejmě bych chtěl, aby mi takhle vyšlo co nejvíc zápasů, když je v hledišti.

