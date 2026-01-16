Tipsport extraliga 2025/26

Kdo by to byl do mě řekl. Šimek se těší na olympiádu: Nosil bych tam i bágly

Michael Havlen
  10:40
Hokejový Liberec se snaží do startu olympiády a přerušení extraligy nasbírat co nejvíc bodů. V italském Miláně pak bude mít díky třem svým hráčům výrazné zastoupení. „Moje kariéra už se chýlí ke konci a tohle bude taková třešnička na dortu. Je to pro mě neskutečný pocit, bude to velký zážitek,“ řekl liberecký kapitán Radim Šimek ve videorozhovoru pro klubový web.
Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů. | foto: ČTK

Tomáš Hertl (s A) ze San Jose Sharks slaví svůj gól, mezi gratulanty je i Radim...
Kladno, 15. 11. 2024. Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec. Radim Šimek z Liberce...
Dakota Joshua (nahoře) z Vancouver Canucks a Radim Šimek ze San Jose Sharks se...
Radim Šimek, Jiří Smejkal, Marek Langhamer, Michal Jordán a Matěj Blümel v Show...
11 fotografií

„Když jsem ve třiadvaceti nakopnul svoji kariéru, kdo by to byl řekl, že získám s Libercem extraligový titul, zahraju si v NHL, na mistrovství světa a teď ještě na olympiádě. Víc už si v kariéře ani zahrát nejde.“

Šimek se ve třiatřiceti letech těší na své premiérové olympijské starty. Na turnaji, kde se představí i hráči NHL, bude mít příležitost zúročit své bohaté zkušenosti z více než dvou stovek odehraných zápasů v nejlepší lize světa v dresu San Jose.

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

V letošní sezoně naskočil liberecký kapitán do 38 zápasů, v nichž si připsal celkem 12 bodů za pět gólů a sedm asistencí. S bezmála 22 minutami na zápas je nejvytěžovanějším hráčem Bílých Tygrů. Další tři starty přidal v reprezentačním dresu na finském turnaji Euro Hockey Tour.

Šimek vyhlíží olympiádu s velkým očekáváním i pokorou. „I kdybych tam měl jet jako náhradník a nosit bágly, pojedu strašně rád. Je radost vidět, co předvádí Pasta s Nečim na ledě v NHL,“ vysekl poklonu reprezentačním spoluhráčům Pastrňákovi s Nečasem.

Český národní tým vstoupí do olympijského turnaje ve čtvrtek 12. února proti favorizované Kanadě. Hned následující den vyzve výběr Francie a se skupinovou částí se rozloučí duelem se Švýcary.

Tomáš Hertl (s A) ze San Jose Sharks slaví svůj gól, mezi gratulanty je i Radim Šimek (51).
Kladno, 15. 11. 2024. Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec. Radim Šimek z Liberce (v bílém) naražený na mantinel, přišpendlil ho tam Mitch Hults.
Dakota Joshua (nahoře) z Vancouver Canucks a Radim Šimek ze San Jose Sharks se poprali.
Radim Šimek, Jiří Smejkal, Marek Langhamer, Michal Jordán a Matěj Blümel v Show Jana Krause (1. června 2022)
Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.
11 fotografií

I další oporu liberecké obrany Michala Ivana čeká olympijská premiéra. „Nominace pro mě byla příjemným překvapením a velmi si jí vážím. Je to pro mě splnění dětského snu, jinak se to ani nedá říct. Ta příležitost v kariéře nemusí vůbec přijít, takže si to chci hlavně užít a připravit se na to, abych předváděl dobré výkony,“ řekl šestadvacetiletý bek, který reprezentuje Slovensko. „Budou tam nejlepší hráči včetně těch z NHL, takže to bude mít obrovskou kvalitu a zápasy budou velmi atraktivní pro diváky.“

Slovensko zahájí turnaj už ve středu 11. února proti Finsku. Jeho dalšími soupeři ve skupině budou Itálie a Švédsko.

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Třetím do party libereckých olympioniků je Kristaps Zile. Pro člena národního týmu Lotyšska to bude už druhý start na olympiádě.

Bílí Tygři se po úterní výhře 6:3 doma nad Českými Budějovicemi posunuli na páté místo extraligy a teď je čekají další tři domácí utkání v řadě. V pátek od 18 hodin hostí třetí Třinec, v neděli Litvínov a příští pátek Kometu. Před olympiádou sehrají ještě celkem sedm utkání, po ní posledních pět.

„Leden je pro extraligu klíčový, co se nenahraje teď, to se už pak nestihne. Musíme máknout a posbírat co nejvíc bodů. Hodně zápasů hrajeme doma, což by nám mohlo hrát do karet, ale nechci to zakřiknout. Čím víc zápasů vyhrajeme, tím bude ve větší pohodě tým i já a mohl bych si to přenést do nároďáku,“ řekl kapitán Šimek.

Vstoupit do diskuse

42. kolo

Kompletní los

43. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 40 18 2 6 14 104:96 64
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 40 17 6 1 16 104:97 64
7. HC Sparta PrahaSparta 40 17 4 3 16 123:105 62
8. HC Kometa BrnoKometa 41 17 3 5 16 113:110 62
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49
14. HC Verva LitvínovLitvínov 42 11 3 4 24 92:136 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

Kdo by to byl do mě řekl. Šimek se těší na olympiádu: Nosil bych tam i bágly

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Hokejový Liberec se snaží do startu olympiády a přerušení extraligy nasbírat co nejvíc bodů. V italském Miláně pak bude mít díky třem svým hráčům výrazné zastoupení. „Moje kariéra už se chýlí ke...

16. ledna 2026  10:40

Táta řezal taky, mám předpoklady. Dobrý hit je stejný jako gól, tvrdí tvrďák z Plzně

Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží dostat se ke kotouči.

Nejprve jedna statistická oprava. V kolonce váha najdete na hokejových serverech u plzeňského obránce Daniela Maláka údaj 77 kilogramů. Na dotaz, zda to stále platí, se ale třiadvacetiletý zadák jen...

16. ledna 2026  9:53

Hertl vyrovnal v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru. Špaček prožil debut v NHL

Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...

16. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  8:51

Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Čtyři roky v Bostonu považuje za super start nové kariéry, kterým zapomíná na předešlé trápení v New Jersey. Před pár dny v NHL zvládl svůj první hattrick, Bruins pořád živí naději na play off. A za...

16. ledna 2026  8:30

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL...

15. ledna 2026  16:45

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu...

15. ledna 2026  13:17

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.