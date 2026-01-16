Kdo by to byl do mě řekl. Šimek se těší na olympiádu: Nosil bych tam i bágly

„Když jsem ve třiadvaceti nakopnul svoji kariéru, kdo by to byl řekl, že získám s Libercem extraligový titul, zahraju si v NHL, na mistrovství světa a teď ještě na olympiádě. Víc už si v kariéře ani zahrát nejde.“
Šimek se ve třiatřiceti letech těší na své premiérové olympijské starty. Na turnaji, kde se představí i hráči NHL, bude mít příležitost zúročit své bohaté zkušenosti z více než dvou stovek odehraných zápasů v nejlepší lize světa v dresu San Jose.
Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami
V letošní sezoně naskočil liberecký kapitán do 38 zápasů, v nichž si připsal celkem 12 bodů za pět gólů a sedm asistencí. S bezmála 22 minutami na zápas je nejvytěžovanějším hráčem Bílých Tygrů. Další tři starty přidal v reprezentačním dresu na finském turnaji Euro Hockey Tour.
Šimek vyhlíží olympiádu s velkým očekáváním i pokorou. „I kdybych tam měl jet jako náhradník a nosit bágly, pojedu strašně rád. Je radost vidět, co předvádí Pasta s Nečim na ledě v NHL,“ vysekl poklonu reprezentačním spoluhráčům Pastrňákovi s Nečasem.
Český národní tým vstoupí do olympijského turnaje ve čtvrtek 12. února proti favorizované Kanadě. Hned následující den vyzve výběr Francie a se skupinovou částí se rozloučí duelem se Švýcary.
I další oporu liberecké obrany Michala Ivana čeká olympijská premiéra. „Nominace pro mě byla příjemným překvapením a velmi si jí vážím. Je to pro mě splnění dětského snu, jinak se to ani nedá říct. Ta příležitost v kariéře nemusí vůbec přijít, takže si to chci hlavně užít a připravit se na to, abych předváděl dobré výkony,“ řekl šestadvacetiletý bek, který reprezentuje Slovensko. „Budou tam nejlepší hráči včetně těch z NHL, takže to bude mít obrovskou kvalitu a zápasy budou velmi atraktivní pro diváky.“
Slovensko zahájí turnaj už ve středu 11. února proti Finsku. Jeho dalšími soupeři ve skupině budou Itálie a Švédsko.
Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu
Třetím do party libereckých olympioniků je Kristaps Zile. Pro člena národního týmu Lotyšska to bude už druhý start na olympiádě.
Bílí Tygři se po úterní výhře 6:3 doma nad Českými Budějovicemi posunuli na páté místo extraligy a teď je čekají další tři domácí utkání v řadě. V pátek od 18 hodin hostí třetí Třinec, v neděli Litvínov a příští pátek Kometu. Před olympiádou sehrají ještě celkem sedm utkání, po ní posledních pět.
„Leden je pro extraligu klíčový, co se nenahraje teď, to se už pak nestihne. Musíme máknout a posbírat co nejvíc bodů. Hodně zápasů hrajeme doma, což by nám mohlo hrát do karet, ale nechci to zakřiknout. Čím víc zápasů vyhrajeme, tím bude ve větší pohodě tým i já a mohl bych si to přenést do nároďáku,“ řekl kapitán Šimek.