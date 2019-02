Na Liberec bez opor. Hokejisté Olomouce v látané sestavě narazili

Trenéři Jan Tomajko se Zdeňkem Motákem neposkládali ani čtyři kompletní útoky. Když k tomu připočtete výbornou formu Bílých Tygrů, kteří vyhráli šest zápasů v řadě a doma jsou neporažení už jedenáct duelů, výsledek ani moc nepřekvapí.

Liberec - Olomouc 5:1. „To hovoří za vše. Liberec byl po celý zápas lepší,“ uznal Tomajko. V neděli (17.00) Hanáci přivítají Plzeň a doufají v nabitější sestavu. Kanonýr Irgl s kapitánem Vyrůbalíkem již trénují.

Liberecká útočná mašina znovu zafungovala bezchybně. Po dvou bodech za gól a asistenci se pod bůra Olomouci podepsali útočníci Hudáček a Birner. „Byl to další náročný zápas. Už v první třetině jsme využili šance, které jsme měli, o to to pak pro nás bylo lehčí,“ řekl Libor Hudáček.

Liberec v úvodní třetině dlouho hledal recept na úpornou olomouckou obranu. Hosté si sice často pomáhali za cenu faulů, ale Bílí Tygři jejich odpor zlomili paradoxně při rovnovážném stavu. V 17. minutě zajistil Liberci vedení Krenželok, který si vyjel od zadního mantinelu před branku a švihem do horního růžku překvapil brankáře Lukáše. „Dostal jsem puk za bránu, čekal jsem kontakt, nikdo nic, tak jsem vyjel a z otočky vystřelil,“ popisoval klid při zakončení Lukáš Krenželok. „Ale podívat jsem se nestihl.“

Uplynulo necelých 50 vteřin a domácí tým už vedl 2:0, tentokrát se z pravého kruhu k protější tyči trefil Hudáček - a byl to nakonec vítězný gól. „V první třetině jsme hráli moc oslabení a Liberec se tak dostal do hry. My jsme moc nehráli s pukem a naše sebedůvěra šla dolů. Dostali jsme dva góly během jedné minuty a potom už jsme neměli na to, abychom zápas zvrátili,“ povzdechl si Tomajko.

„Nám nepomohly přesilové hry, které nám hru zpomalily a rozbily tempo. Paradoxně a s úsměvem na rtech jsme v nich nakonec dali dva góly,“ ulevil si liberecký kouč Filip Pešán. „Hodně nám to pomohlo, protože jsme nezačali nejlíp a trenér nebyl spokojený, pak jsme se uklidnili,“ líčil Krenželok, který si nevšímal látané olomoucké sestavy. „Olomouc hraje pořád urputný hokej. Nechci říkat, že faulují, ale je to těžké. Možná jim chyběl spíš někdo na přesilovku.“

Pešán připustil, že oslabení soupeře bylo citelné. „Hosté přijeli bez tří klíčových hráčů, což se na jejich výkonu podepsalo. Ale i přesto byl soupeř tvrdý, organizovaný a pro nás extrémně nepříjemný. Nemyslím si, že bychom byli celé utkání lepším týmem. Podle mého názoru to byl vyrovnaný zápas.“

V prostřední části tvrdá bitva pokračovala. Liberečtí dokázali navýšit vedení o další dvě trefy.

Na 3:0 dával nadvakrát obránce Ševc, čtvrtou branku Liberce si po Kvapilově tyčce připsal dorážkou zblízka Birner. V poslední části si Bílí Tygři výhru s přehledem pohlídali, i když Willa o čisté konto nakonec připravil šťastným nahozením obránce Jakub Galvas. „Což je asi jedině pozitivum,“ potěšil Tomajka čestný zásah.

Sedmatřicet vteřin před koncem upravil po parádní akci liberecký obránce Šmíd na konečných 5:1. „Jsme rádi za tři body. Výborný výkon podal Romča Will,“ ocenil Krenželok jistotu v kleci. „Zápas jsme sice odehráli bojovně, ale měli jsme také kus štěstí, a proto jsme vyhráli. Do dalších duelů se musíme prezentovat daleko lepší hrou,“ zdůraznil Pešán.

Důvody k přemýšlení má však spíš Olomouc; prohrála osmý z posledních devíti zápasů a v tabulce klesla na osmou pozici. Úzkostlivě vyhlíží návrat lídrů z marodky.