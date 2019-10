V Liberci léčí nemocnou obranu. Švícko nám chybí, shodují se

Liberec dostává průměrně čtyři góly na zápas, nejvíc z celé extraligy. V úvodu sezony to ještě dokázal kompenzovat velkou útočnou silou, ale v poslední době už ani ta nestačí.

„Doběhlo nás to, s čím jsme měli problémy už od začátku, a to je obranná hra. Pracujeme na tom dennodenně a věříme, že se to bude zlepšovat,“ říká liberecký trenér Patrik Augusta.

Ten kromě churavějící defenzivy týmu musel řešit i vlastní zdraví. Před dvěma týdny skončil na několik dní v nemocnici s plicní embolií. „Jak jsem na tom se zdravím? Díky za optání, žiju. Jsem pod lékařskou kontrolou, ředí mi krev, ale už je mi fajn,“ uvedl kouč, který se ujal týmu před touto sezonou po strůjci libereckých úspěchů Filipu Pešánovi.

Bílí Tygři měli famózní vstup do extraligy. Úvodních šest utkání vyhráli, a to díky drtivé útočné mašině, která sázela soupeřům v průměru pět gólů na zápas. Už tehdy však útočník Michal Bulíř varoval: „Je vlastně paradox, že vedeme tabulku. Je jasné, že ve všech 52 kolech se nám střelecky dařit nebude.“

A skutečně. Liberecký brankostroj se zadrhl, zato vzadu to skřípe dál. Tygry navíc trápí nevyrovnanost během utkání. „Na Kometě jsme měli půlku zápasu velice kvalitní, několikaminutový výpadek nás ale stál body. Teď v Třinci jsme zase doplatili na velice špatnou druhou třetinu,“ uvědomuje si Augusta.

Těžkou pozici má kanadský brankář Justin Peters. Vedení klubu ho přivedlo na post jedničky místo miláčka fanoušků Romana Willa, jenž odešel do Švédska. Jenže Peters se trápí, dostává v průměru víc než čtyři góly na zápas a liberečtí příznivci ho na diskusních fórech nešetří.

„Když udělá chybu hráč, není to tolik vidět, jako když ji udělá gólman. Obrana je ale komplexní věc, která začíná už u útočníků a končí gólmanem,“ připomíná Augusta. „Pracujeme na obranné činnosti ve všech pásmech. Musíme se zlepšit na všech postech a musí se zlepšit i gólman.“

Post jedničky už Peters po 11 kolech předplacený nemá. Tři extraligové starty si letos připsal i zkušený náhradník Marek Schwarz. Dvakrát odchytal celý zápas – při výhře nad Olomoucí 2:0 udržel čisté konto a poté byl u prohry 2:3 v Pardubicích. „Je těžké říkat, kdo je jednička nebo dvojka, poslední zápasy se při nasazování brankářů řídíme spíš podle pocitu,“ připouští liberecký trenér.

Tým, který v extralize prohrál tři poslední zápasy v řadě, brankáře hájí. „Góly dostáváme všichni – všech pět hráčů na ledě i ti na střídačce. Není to chyba žádného jednotlivce, je to naše společná vizitka,“ říká mladý obránce Tomáš Havlín.

Letní změny v kádru se na obranné hře Tygrů projevují zřejmě víc, než čekali. Nejde jen o odchod brankáře Willa, v týmu skončil i velezkušený zadák Martin Ševc, který byl s úspěšnou libereckou érou posledních let neodmyslitelně spjatý. Po minulé sezoně se však přesunul do konkurenční Mladé Boleslavi, kam to má blíž z Nymburka, kde bydlí. „Švícko byl obrovská persona v obraně, ten nám určitě chybí,“ připouští Havlín a stejně mluví i trenér Augusta.

Oproti minulému ročníku v liberecké obraně schází i Doherty či Stříteský. Nováčky zadních řad jsou naopak Graborenko, Knot a Kotvan. „Máme nové hráče, kteří byli zvyklí hrát jiný styl, takže trošku trvá, než se do toho zapracují. Systém hráči musí dostat pod kůži, to je základ,“ míní Patrik Augusta.

O víkendu budou Bílí Tygři hrát v extralize skoro po třech týdnech doma. V pátek přijedou Karlovy Vary, v neděli Hradec Králové. Po předchozích ztrátách půjde o důležité bitvy. „Není to pro nás příjemná situace, každý zápas chceme neúspěšnou šňůru přetrhnout, ale není to lehké. Je dobře, že hrajeme konečně doma,“ říká bek Havlín. „Když zlepšíme obranu, všechno se zase převrátí na naši stranu,“ věří.