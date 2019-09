Další nervy, další obrat. Rozhodně jsme nebyli lepší, uznal kouč Liberce

Další infarktový nervák, další skvělý obrat. Stejně jako v předchozích bitvách se Spartou a ve Vítkovicích hokejisté Liberce úspěšně smazali náskok soupeře a v závěru udeřili.

S Boleslaví ještě čtyři minuty před koncem prohrávali 2:3. Pak se však v přesilovce trefil Hudáček a 20 vteřin po něm rozhodl o třech bodech pro Tygry přesným švihem k tyči další útočník Vlach.

„Rozhodně jsme nebyli lepším mužstvem, hrál se vyrovnaný zápas, ale jako už po několikáté se nám povedl závěr utkání,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta. „Myslím, že dlouhodobě to takhle fungovat nebude, takže máme pořád na čem pracovat. Ale obrovský respekt k charakteru hráčů v kabině, kteří to znovu dokázali a v závěru udělali všechno pro to, abychom vítězství urvali my.“

Liberec musel znovu dotahovat náskok soupeře, který šel v 8. minutě do vedení po přesné trefě Stránského do horního růžku. Ve druhé části Bílí Tygři zápas na chvíli otočili. Vyrovnání zařídil po individuální akci rychlík Zachar, na 2:1 dával v přesilovce Filippi.

Liberecká radost však netrvala dlouho. Před brankou Tygrů osvědčil důraz i chytrost Radim Zohorna a dvěma trefami znovu překlopil vedení na stranu Boleslavi. Jenže liberečtí bojovníci to nevzdali a v závěru dvěma slepenými góly soupeře definitivně přetlačili. Vítěznou branku dal urostlý bijec Jaroslav Vlach. „Dobře jsme udrželi modrou čáru, puk se odrazil ke mně, já jsem nechtěl nic vymýšlet a hodil jsem puk na bránu. Byl to takový motýl, ale naštěstí zapadl k tyčce,“ komentoval střelec svou tříbodovou trefu.

Vlach byl předtím i u klíčové situace, která vedla k libereckému vyrovnání na 3:3. Po strkanici s ním byl Dlapa vyloučen za sekání a přesilovku Tygři využili. „Byl tam souboj u mantinelu, já jsem do něj strčil, on mě píchl mezi nohy, takže podle mě jasný faul,“ komentoval důležitý moment zápasu Jaroslav Vlach. „Podle mě to od něj bylo přihrané, ale zachoval se chytře, vyprovokoval Dlapu a skácel se. Náš hráč to nezvládl, měl to udělat jinak,“ řekl boleslavský kouč Radim Rulík.

Další extraligové utkání hrají Bílí Tygři v pátek v Litvínově.