Liberec ztratí rozeného vítěze: obránce Ševc jde do Boleslavi

V hokejovém Liberci ještě ani nedoznělo prvotní zklamání z finálové prohry s Třincem, a už se řeší složení týmu na další ročník. Spekulace se množí, jelikož však hráči mají smlouvy do 30. dubna, teprve po tomto datu se dá očekávat oficiální vyjádření klubů.

V případě nestárnoucího hokejového raubíře Ševce jde však o tutovou věc. Hráč s vítěznou povahou, který získal ve Švédsku a Česku dohromady šest mistrovských titulů, odchází k rivalovi do Boleslavi, jejíž zápasy s Libercem jsou v obou městech považované za derby.

V osobě Martina Ševce přicházejí Bílí Tygři o 37letého matadora, vedle kterého v minulých sezonách vyrůstali talentovaní beci. O hecíře, který dokázal vyburcovat i uklidnit kabinu, ale také provokovat soupeře a vášnivě se přít s rozhodčími. O železného muže, který v zápasech letošního play off strávil na ledě průměrně téměř polovinu čisté hrací doby. O nejproduktivnějšího obránce celé vyřazovací části, po jehož přihrávkách padlo 11 libereckých gólů.

„Martin je neskutečný hokejista, a vždycky najde cestu, jak si vybrat tým, který dokáže uspět. To je věc, o které jsme věděli, ale netušil jsem, že u nás sbírku svých finále rozšíří na devět,“ řekl na Ševcovu adresu kouč Filip Pešán před startem finále s Třincem. „V play off je vidět, že nechce prohrát. Někdy emoce zvládá líp, jindy hůř, ale i to je ukázka, že mu to není jedno.“

Kromě Ševce tým Liberce možná opustí i elitní útočník Marek Kvapil, který chce jít údajně do zahraničí. A další forvard Dominik Lakatoš má podle informací MF DNES zase namířeno do Vítkovic. U Tygrů bezpochyby nastanou i další hráčské pohyby, nakolik však budou zásadní, ukáží až příští dny.

Otazníky jsou také nad budoucí rolí kouče Filipa Pešána, strůjce libereckých úspěchů posledních čtyř let. Skloňuje se možnost, že by zůstal v Liberci jen jako sportovní ředitel či o jeho návratu k reprezentační dvacítce. „Nevím, co mě čeká,“ řekl Pešán lakonicky po prohraném finále s Třincem.