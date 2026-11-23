„V prvních dvaceti minutách jsme navázali na mdlý výkon z Olomouce. Do druhé třetiny ale nastoupil úplně jiný tým, byli jsme hladoví a dali jsme zasloužené góly. Takový tým potřebujeme v každém zápase,“ řekl liberecký kapitán Radim Šimek.
Vstup do utkání Bílým Tygrům nevyšel a hosté šli už ve 4. minutě do vedení. Po první třetině za stavu 0:1 nastala v liberecké kabině pořádná bouře. „Vyřval jsem si hlasivky, takhle jsem se v životě nenaštval,“ přiznal Šimek.
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„Říkali jsme si, že musíme hrát kvalitně do obrany, ale jen díky Kvakymu (brankáři Kváčovi) to nakonec po první třetině bylo jen 0:1. V kabině už to ve mně bouchlo a naštěstí to padlo na úrodnou půdu,“ dodal Šimek.
Právě on zavelel v polovině utkání k obratu, když si dojel vlastní vyraženou střelu a bekhendem překonal Furcha 1:1. Během následných 4 minut a 39 sekund Bílí Tygři přidali tři další góly – trefili se Rychlovský, Lenc a Ivan. V závěrečné části domácí utkání kontrolovali a pátý úder zasadil Boleslavi v závěru do prázdné branky opět Lenc.
Odešel muž, který pomohl zachránit liberecký hokej
Liberecký hokej přišel o jednu ze svých nejvýznamnějších osobností. Ve věku 85 let zemřel po delší nemoci bývalý vynikající útočník a dlouholetý funkcionář František Vozka. Muž, který hájil barvy Stadionu Liberec a na začátku devadesátých let se výrazně zasloužil o záchranu klubu, z něhož později vyrostli extraligoví Bílí Tygři.
„S Frantou Vozkou mě pojilo nejen dlouholeté přátelství, ale také velká úcta a respekt. A to už od mých dětských let, kdy jsem v tehdejším Stadionu hokejově vyrůstal společně s jeho synem Tomášem,“ zavzpomínal prezident Bílých Tygrů Petr Syrovátko.
Vozka patřil k výrazným postavám libereckého hokeje už v šedesátých a sedmdesátých letech. V dresu Stadionu nastupoval po boku dalších známých hráčů, jako byli Ladislav Šmíd starší, Jaroslav Nedvěd starší nebo Ctibor Jech. Za Liberec odehrál 450 utkání, většinu ve druhé nejvyšší československé soutěži, a nosil také kapitánské céčko. V nižších soutěžích pak pokračoval až do svých padesáti let.
Pro další osud libereckého hokeje však byla možná ještě důležitější jeho funkcionářská práce. Když se Stadion na začátku devadesátých let ocitl ve vážných problémech, Vozka se společně s Jaroslavem Kasíkem a Ctiborem Jechem podílel na jeho záchraně. V letech 1990 až 1995 zastával funkci klubového prezidenta.
Zásadní změnu přinesl rok 1994, kdy do klubu vstoupila společnost Syner. Vozka se následně stal viceprezidentem a pomáhal budovat základy budoucího úspěšného extraligového klubu.
Už v roce 1995 postoupil Liberec do první ligy, v níž se postupně zařadil mezi nejlepší týmy. Vyvrcholením dlouholetého úsilí byl historický postup do extraligy v roce 2002. Bílí Tygři se v následujících letech vypracovali mezi českou hokejovou špičku a v sezoně 2015/2016 získali svůj první mistrovský titul.
„Znal jsem ho ještě dřív, než se na začátku devadesátých let stal v pozici prezidenta klubu hlavní osobností, která se zasloužila o záchranu hokeje v Liberci. František Vozka zůstane naší klubovou legendou, ať už jako hráč, tak i funkcionář,“ zdůraznil Syrovátko.
V prosinci 2022 se Františku Vozkovi dostalo významného ocenění, když byl společně se synem Tomášem uveden do Klubu legend Bílých Tygrů. Až do nedávné doby působil jako čestný viceprezident klubu.