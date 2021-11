Jsme pitomci, štval libereckého Vlacha gól sekundu před koncem prodloužení

„Každá prohra bolí, zvlášť ta v poslední vteřině. Jsme pitomci,“ zlobil se liberecký útočník Jaroslav Vlach. „Ve třetí třetině jsme Boleslav zmáčkli, šli jsme za vyrovnáním a měli jsme blízko k vítěznému gólu, bohužel se nestalo. Máme bod, chtěli jsme víc, musíme bojovat dál.“

Zápas vnímaný na sever od Prahy jako derby měl atraktivní úvod. Hned ve druhé minutě šli domácí do vedení poté, co Jelínek vyhrál buly a Vlach propálil brankáře Růžičku. Jenomže hosté si přichystali bleskovou odpověď a za necelou minutu bylo vyrovnáno: Kotala využil špatné rozehrávky Liberce a z mezikruží zamířil švihem přesně k tyčce - 1:1.

Ve druhé části se po další chybě Tygrů ocitl Raška sám před brankou, zamířil přesně k tyči a strhl vedení na boleslavskou stranu. Domácím se nedařilo, nic nedokázali vymyslet ani v přesilovkách, které měli ve druhé části hned tři.

Ve třetí třetině se však Tygři zvedli a nemilosrdně přišpendlili Boleslav před její branku. Z obrovského tlaku se zrodil vyrovnávací gól na 2:2, který po Klepišově střele zaznamenal Birner do prázdné branky. Liberec měl i další šance, ty však neproměnil. O převaze Tygrů ve třetí části vypovídá poměr střel na branku 14:3.

Prodloužení bylo vyrovnané a už se zdálo, že zápas budou muset rozhodnout nájezdy. Zvlášť když se pět vteřin před koncem vhazovalo před brankou hostů. Jenže po buly ujel Kousal a bekhendovou střelou z pravého kruhu mezi Kváčovy betony rozhodl těsně před sirénou ve prospěch Boleslavi.

„Při buly jsem si říkal, ať hlavně nedostaneme gól. Nečekal jsem, že to vyplyne takhle,“ usmíval se střelec vítězné branky hostů. „Liberečtí hráči stáli špatně, my jsme sehráli signál a po dlouhé době to vyšlo. Když jsem přebíral puk, ze střídačky na mě volali, že zbývají tři vteřiny, tak jsem věděl, že to musím nějak plivnout na branku a naštěstí to tam prošlo.“

Už v úterý čeká Bílé Tygry další extraligová bitva: ve 21. kole se v televizním utkání představí na ledě Zlína.