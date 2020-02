Birner dostal za body auto, ale řídit ho nebude. Věnuje ho Hanouskovi

„O moje body fakt nejde, víc by pro mě bylo vyhrát trofej s Libercem,“ komentuje to třiatřicetiletý hokejista.

Jako hráč, který v lednu nasbíral nejvíc kanadských bodů, teď může měsíc jezdit zdarma novým autem Škoda Kamiq s nápisem Náš lídr, které dostal v rámci nového extraligového projektu. Před ním tohle privilegium v sezoně měli plzeňský Milan Gulaš a Peter Mueller z Komety.

Jaké najdete pro auto využití?

Já i moje manželka auto máme, takže by nám jen někde stálo. Proto ho věnuju našemu obránci Tomáši Hanouskovi. Je to dárek, Tomáš to má se mnou těžké, jsem na něj tvrdý, tak mu to aspoň trochu odlehčím.

Cenu jste dostal za body získané v lednu. Prožíváte jedno z nejlepších období kariéry?

To je těžké. Někdy člověk cítí, že hraje dobře, ale body nepřicházejí. Vždycky je to o chemii celé lajny, musí si všechno sednout. Někdo musí zakončovat, někdo vytvářet šance, někdo vybojovat puky. My s Liborem Hudáčkem a Radanem Lencem jsme své role našli a zatím nám to funguje. Snažíme se naši hru každý den analyzovat a vzájemně se posouvat.

Váš parťák Hudáček je teď v bodování těsně za vámi. Probíhá mezi vámi nějaká interní soutěž?

To ne. Dokonce mezi námi snad neproběhla ani žádná konverzace na na téma bodů. Tabulku bodování jsem viděl v neděli po dlouhé době. Já bych chtěl Liborovi spíš pomoct, aby vyhrál nejlepšího střelce extraligy. Chtěl bych mu dávat puky a strašně bych mu přál, aby se dotáhl na lídra Milana Gulaše. Jsem už ve věku, kdy jsou pro mě týmové úspěchy mnohem větší satisfakcí než individuální. V NHL je spousta hráčů, kteří vládnou bodování, ale jejich tým se ani nedostane do play off. Je hezké, když si přijedete pro ocenění, ale vedle vás sedí ti, kteří vyhráli trofej, a to je víc.

Velkou část kariéry jste prožil vedle Michala Řepíka, se kterým jste tvořil takřka nerozlučnou dvojici. Plní pro vás nyní podobnou roli Libor Hudáček?

Určitě. Pro mě je důležité mít v lajně hráče, se kterým hraju dlouho. Nemám rád, když se to kolem mě moc točí. S Řepou jsem odehrál spoustu zápasů, a i když spolu nebudeme hrát několik let, tak o sobě stejně na ledě budeme hned vědět. Hudy je mi z ostatních hráčů typologicky nejblíž. Taky chce zakončovat akce a dávat góly, což mně osobně vyhovuje.

Do konce základní části vám s Libercem zbývá odehrát sedm zápasů a tabulku vedete o deset bodů. Je pro vás zisk Prezidentského poháru jasným cílem?

Vzhledem k tomu, kde se v tabulce nacházíme a jaký máme náskok, nemůžeme říkat, že nám je to jedno. To by byl alibismus. Každá získaná trofej je úspěch a my si za tím jdeme. Samozřejmě základní část o něčem vypovídá, ale jakmile začne play off, začíná se znova. Když budeme všichni připravení a budeme dělat, co máme, můžeme dojít hodně daleko. Každá medaile je podle mě úspěch.

Liberecký obránce Ladislav Šmíd v minulých zápasech dvakrát překonal rekord v nejdelším pobytu na ledě během utkání. Co tomu říkáte?

Vzhledem k tomu, v jaké je fyzické kondici, mě to ani nepřekvapuje. Všichni víme, že dvě sezony nemohl hrát a má velký hlad do hokeje. Chce být pořád na ledě, je to náš největší lídr. Tím, jak se o sebe stará a jak si přidává v tréninku, ukazuje cestu všem, jak má vypadat profesionál. Dělá pro úspěch všechno. Je to liberecký rodák a už kvůli němu bych si moc přál, abychom se na konci sezony mohli radovat. Myslím, že pro něj by to bylo obrovské zadostiučinění.

Zahrál jste si KHL, finskou či švýcarskou ligu. Je možné, že ještě v budoucnu zamíříte do ciziny?

To je těžká otázka. Nemám ve smlouvě zakotvenou klauzuli, že můžu odejít za kompenzaci. Stát se může všechno, ale žádné takové plány nemám. Jsem spokojený, kde teď jsem, proto jsem se taky do Liberce vrátil. Je to pro mě osobní záležitost, navíc Liberec je špičkový klub. Prošel jsem toho hodně a řeknu vám, že devadesát procent týmů v Evropě by mohlo závidět, jak to funguje v Liberci.