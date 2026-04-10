Tipsport extraliga 2025/26

Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem

  11:32
Šestnáctiletý hokejový obránce Lukáš Kachlíř podepsal smlouvu s extraligovým Libercem. Talentovaný bek, který si v aktuální sezoně připsal za Bílé Tygry třináct startů v nejvyšší soutěži, podepsal s klubem smlouvu do roku 2029. Liberec o tom informoval na webu.

Liberecký obránce Lukáš Kachlíř | foto: ČTK

„Lukáš je jedním z nejlepších hráčů ročníku 2009 a díky výbornému charakteru, pracovitosti a talentu dělá obrovské pokroky. Zásluhou skvělé práce trenérů v akademii se rozvíjí ve všech aspektech hry moderního, ofenzivního obránce,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner a ocenil vysokou hokejovou inteligencí, pohyb a dovednosti hráče.

Školák mezi muži. Talent Kachlíř si říká o místo v sestavě libereckých hokejistů

Kachlíř přišel do Liberce před třemi lety z Havlíčkova Brodu a pravidelně nastupuje za vyšší věkové kategorie. V aktuální sezoně vedle startů v seniorském týmu hrál za juniorku severočeského klubu a ve 29 zápasech nasbíral 27 bodů (6+21). Představil se i v reprezentačních týmech do 17 a 18 let.

Rodák z Havlíčkova Brodu se stal po Pavlu Zachovi druhým nejmladším hráčem, který s Bílými Tygry uzavřel smlouvu.

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
3:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Momentka ze třetího zápasu finálové série 1. hokejové ligy mezi Zlínem a...

Je tu bod zlomu. Finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Zlínem graduje. Po nesmírně dramatickém průběhu je série vyrovnaná 2:2 na zápasy, takže výhra v pátém duelu výrazně přiblíží jeden z týmů...

10. dubna 2026  11:03

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

10. dubna 2026  9:33

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil...

10. dubna 2026  8:42

Nečas zazářil třemi body, brankáři Dobeš, Dostál a Vejmelka slavili výhry

Martin Nečas z Colorada byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu proti Calgary.

Ve čtrnáctizápasovém čtvrtečním programu hokejové NHL z Čechů nejvíce zazářil Martin Nečas, jenž třemi zápisy (1+2) zařídil výhru Colorada 3:1 nad Calgary a zlepšil se na průběžných 98 bodů v sezoně....

10. dubna 2026  6:27,  aktualizováno  8:17

Šlégr: Nikdo mi neřekl, že u repre skončím, vím to z médií. Já mám zájem pokračovat

Generální manažer hokejového týmu Jiří Šlégr hovoří s novináři na setkání v...

Současný generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr se dozvěděl ve čtvrtek z médií o rozhodnutí výkonného výboru, že po mistrovství světa na své pozici skončí. „Mně nikdo oficiálně...

9. dubna 2026  18:04

Stát proti němu je frustrující. Pětibodový McDavid zničil soupeře, lepší je jen Gretzky

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem.

Opět dokázal svoji výjimečnost. Hattrickem a dvěma asistencemi zařídil Connor McDavid všechny góly Edmontonu v utkání proti San Jose (5:2) a udržel si pozici nejproduktivnějšího hráče sezony. Zároveň...

9. dubna 2026  16:05

Moták a Gross? Hokejovou reprezentaci by mohla převzít dvojice trenérů

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták

Ta varianta se objevila poprvé. Hokejovou reprezentaci by po květnovém mistrovství světa mohl převzít trenérský tandem, na střídačku by místo Radima Rulíka mohli nastoupit Zdeněk Moták a Pavel Gross.

9. dubna 2026  12:58,  aktualizováno  13:46

Když ve finále vládnou střelci. Zápasy o baráž baví diváky, trenéry už tolik ne

Zlínští útočníci Jakub Šlahař a Pavel Sedláček se radují z gólu ve čtvrtém...

Tohle finále Maxa ligy baví! Po dietním semifinále Beranů s Kolínem, které skončilo na body 4:2 a na góly 8:8, se hokejisté Zlína a Jihlavy v titulové sérii odvázali. V prvních čtyřech utkáních padlo...

9. dubna 2026  10:55

Zbraň Sparty? Probraný druhý útok. Takhle musíme pokračovat i nadále, hlásí Kousal

Sparťan Kousal procedil kotouč za záda gólmana Willa.

Rozhodující trefu sice zařídila elitní formace, nejvýraznější podpis pod triumfem Sparty ve čtvrtém semifinále extraligového play off proti Pardubicím (4:2) však měl druhý útok. V něm se po delší...

9. dubna 2026  10:44

Talent Galvas bojuje o MS: Udělám všechno pro to, aby si mě trenéři nechali

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Klubová sezona pro něj skončila dřív, než si představoval. Talentovaný obránce Tomáš Galvas nepřešel s Libercem přes čtvrtfinále extraligy, otevírá se před ním však nová výzva. Dvacetiletý hokejista...

9. dubna 2026  10:08

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Emoce na Spartě, na led létaly kelímky. Divákům to nemáme za zlé, zní z Pardubic

Bitka Stránského se sparťanem Seppalou během čtvrtého zápasu semifinále.

Emoce provázejí celou sérii, na potyčky po zapískání v ní narazíte často. Čtvrté semifinále extraligového play off mezi hokejisty Sparty a Pardubic (4:2) se však vyhrotilo ještě po závěrečné siréně,...

9. dubna 2026  7:37

Skvělý McDavid pěti body režíroval triumf Edmontonu na ledě San Jose

Connor McDavid (vpravo) slaví se spoluhráčem Evanem Bouchardem branku.

Ve středu nabídla hokejová NHL jen tři duely, ze kterých vynikl triumf Edmontonu 5:2 na ledě San Jose režírovaný nezastavitelným Connorem McDavidem. Hvězdný Kanaďan nasázel hattrick a navrch přidal...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  7:20

