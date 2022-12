Pukem do hlavy, bruslí do achillovky. Liberec ztratil dva centry během pár minut

„Oba odvádějí dobrou práci, a když vám takoví dva hráči vypadnou ze zápasu, není to dobré. Naštěstí další kluci za to vzali a hráli parádně,“ tvrdil útočník Oscar Flynn, který za to vzal taky: jeden gól dal a druhý připravil asistencí.

Pro Šíra se stala nešťastnou třináctá minuta, kdy ho puk trefil do obličeje. Rukavicí si zakryl pravou tvář a po svých spěchal na ošetřovnu. Záhy nato Litvínov vyrovnal na 1:1. Kapitán Bulíř odstoupil pět minut poté, museli ho zvedat a podpírat, když led opouštěl.

„Šír jede na rentgen, má podezření na zlomeninu lícní kosti,“ hlásil liberecký trenér Patrik Augusta po zápase. „Bulíř má přeříznutou achillovku. Tedy ne úplně přeříznutou, ale má na ní tržnou ránu.“

Zkušený Bulíř letos získal 10 kanadských bodů (3+7), mladík Šír čtyři (2+2). Když vypadli centři druhé a třetí formace, museli trenéři sestavu přeskupit. Ve druhé třetině to Tygrům skřípalo, ale ve třetí už Litvínov zmáčkli a vyrovnali.

„Samozřejmě, střední útočníci chodí na buly, ale naštěstí jiní kluci taky umějí centra hrát. Naše hra zprvu ideální nebyla, ale pak jsme ji překlopili na naši stranu,“ mínil Flynn.

Stejně jako v září, i teď v Litvínově rozhodly zápas s Libercem nájezdy. První duel zlomila právě Flynnova penalta, tentokrát mohl v páté sérii srovnat, ale nedal. „Všiml jsem si, že si mě brankář Zajíček špatně najel, ale dobře mě vychytal, takže ve výsledku si najel dobře,“ křenil se Flynn.

„Bojovali jsme, byl to urputný zápas, škoda, že nemáme extra bod,“ litoval. A hlavně škoda pro Liberec, že ztratil dva útočníky.