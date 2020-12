Úleva, série proher byla dlouhá, oddechl si liberecký Lenc po Kometě

„Je to ohromná úleva, protože série proher byla dlouhá, i když to byl vlastně jen týden. Jsem strašně rád, že jsme to konečně zvládli, a bojového ducha si musíme přenést i do dalších zápasů. Máme tak výborný tým, že se od toho můžeme odrazit,“ řekl střelec první liberecké branky Radan Lenc.

Bílí Tygři byli od začátku aktivnějším týmem a v 11. minutě šli do vedení: Lenc dostal přihrávku do pravého kruhu a pálil nechytatelně k tyčce. „Měl jsem spoustu času, a i když jsem byl docela vysoko, zkusil jsem vystřelit, protože jsem viděl místo pod brankářovou vyrážečkou,“ popsal Lenc gólový moment.

Ve druhé třetině Liberec v přesilovce odskočil na rozdíl dvou branek, když Bulíř šikovně tečoval střelu Filippiho. Zvýraznit liberecký náskok mohl Vlach, ale dvakrát trefil tyčku brněnské branky.

Ze zápasu bylo nakonec ještě drama. Ve třetí části Kometa dostala domácí tým pod tlak a Zaťovič vstřelil necelé čtyři minuty před koncem základní hrací doby kontaktní gól. Hosté pak odvolali brankáře a zkusili to v šesti, Liberec však tři body s vypětím všech sil ubránil. „Hráli jsme obětavě, všichni padali do střel a ta obětavost se nám vyplatila,“ těšilo útočníka Lence.

V pátek hrají Bílí Tygři potřetí v řadě doma, čeká je dohrávka derby s Mladou Boleslaví.