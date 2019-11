Liberecký kouč po výhře č. 9: Chvílemi jsme do Komety bušili jak hluší

Repríza loňského semifinále nabídla atraktivní bitvu, po jejímž konci se na úkor Brna radovali hokejisté Liberce. Bílí Tygři v utkání ani jednou neprohrávali a oslavili už devátou výhru za sebou.

„Velká gratulace hráčům. Byl to hodně těžký zápas, protože Kometa byla velice dobře organizovaná v obranném pásmu,“ řekl Patrik Augusta, liberecký kouč.

V první třetině šli do vedení domácí v 15. minutě. Po ráně Lence od modré skončil puk po teči přes změť hokejek v brance Komety, za střelce byl označen Filippi, který to ale nepotvrdil. „Já jsem se puku vůbec nedotkl, spíš to tečoval někdo od nich,“ popsal Tomáš Filippi.

Hosté srovnali v přesilovce, když Zaťovič šťastně procedil puk do sítě přes do té doby bezchybného gólmana Hrachovinu a jeho levou tyč.

Brzy po první změně stran proměnili početní výhodu i Tygři: po nabídce Filippiho propálil Vejmelku střelou z první Hudáček. Domácí poté Kometu drželi dlouhou dobu v jejím obranném pásmu pod drtivým tlakem, ale místo očekávaného třetího gólu zažili šok. Po teprve první střele Brna ve druhé třetině totiž překonal „studeného“ Hrachovinu po nenápadné akci ve 34. minutě opět Zaťovič - 2:2.

„Chvílemi jsme do nich bušili jak slepí do vrat, ale nebyli jsme produktivní a naopak jsme gól dostali. Hlavy šly možná trochu dolů, ale ukázalo se, že máme natolik silný a zkušený mančaft, který se z toho nepoloží,“ potěšilo trenéra Augustu.

Také začátek třetího dějství totiž přinesl radost Liberci. Ve 46. minutě skóroval Vlach, který poslal puk do sítě výtečného, ale v tu chvíli bezmocného Vejmelky neúmyslně nohou. Gól, jenž byl nakonec vítězný, záhy posvětil videorozhodčí.

Bílí Tygři byli i dál aktivnější, ale gólové pojistky se nedočkali. V napínavém závěru pak přežili šanci Horkého, který ač faulovaný trefil tyč, a poté v čele s gólmanem Hrachovinou ustáli i dlouhou power play Brna šest na čtyři.

Tuto neděli měli hokejisté Liberce hrát v rámci 24. kola na ledě Škody Plzeň, ale duel se tam odehraje až v úterý 14. ledna. Příští extraligový zápas tedy čeká Bílé Tygry v pátek 6. prosince doma proti Třinci.