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Tipsport extraliga 2026/27

Galvas nám chybí, uznal kouč Kudrna. Liberec vychytal skvělý Pavlát

Michael Havlen
  8:43

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Kladenský Dominik Pavlát zasahuje v zápase s Libercem. | foto: ČTK

Bílí Tygři soupeře jasně přestříleli, jenže jim to nebylo nic platné. V brance Kladna navíc zářil skvělý Dominik Pavlát, který dostal letos poprvé šanci. „Byl to jeho zápas,“ vysekl mu poklonu kladenský trenér Radim Rulík. „Náš výkon stál na něm. Musím říct, že byl jistý a chytal skvěle.“

Kladno šlo do vedení v 15. minutě po dorážce Janduse. Postupně svůj náskok navyšovalo až na 0:3 z pohledu Liberce. Pak domácí tým zvýšil obrátky a Rychlovský zblízka snížil. Další šance už Bílí Tygři neproměnili a nepomohla jim ani závěrečná dlouhá power play a hra šesti proti čtyřem.

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„Bylo to bojovné a vyrovnané utkání. Co nám dnes nehrálo do karet, bylo to, že soupeř vstřelil v první třetině první branku a ve druhé přidal druhou. Proti takhle organizovanému, dobrému a silnému týmu se potom hrálo těžce,“ řekl domácí trenér Jiří Kudrna. „Nedokázali jsme ze svých příležitostí vstřelit kontaktní branku. Navíc ve chvíli, kdy jsme se ve třetí třetině chtěli nadechnout k nějakému náporu, jsme inkasovali třetí branku.“

Kudrnu mrzel hlavně první gól, kdy Kváča vyrazil střelu a Jandus se dostal snadno k dorážce. „Početně jsme tam sice byli, ale tohle jsou situace, které si musíme pohlídat. To je defenzivní práce celé pětky,“ zlobil se Kudrna. „Právě v detailech, bojovnosti a efektivitě nás hosté přetlačili. Vybudovali si náskok a díky němu podle mě zaslouženě vyhráli,“ uznal.

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Liberci schází obránce Tomáš Galvas, který po skvělých výkonech v nováčkovském kempu Pittsburghu teď předvádí své umění i v tom hlavním vedle hvězd NHL. „Samozřejmě nám chybí, ale hrajeme bez něj a věděli jsme, že to tak bude,“ řekl Kudrna. Podle bývalého reprezentačního kouče Rulíka má Galvas velkou šanci uspět. Pokud by se tak stalo a zůstal v zámoří, pro Liberec by to bylo významné oslabení. Trenér Kudrna mu však úspěch přeje. „Ať se mu daří, co to jde. My jsme dnes prohráli kvůli jiným věcem, ne proto, že tady Tomáš nebyl.“

Zatímco většina extraligových týmů už má odehrané tři zápasy, Liberec je po odloženém druhém kole teprve na dvou. Na kontě má zatím pouhý bod za prohru v Plzni po nájezdech. „Začátky soutěže jsou těžké. Je vidět, že všechny týmy jsou kvalitní a rozhoduje bojovnost,“ podotkl Kudrna. „V utkání proti Kladnu jsme měli být v určitých fázích urputnější a bojovnější. Z naší strany tam byla řada hokejově pohledných akcí a vypracovaných šancí, ale bohužel rozhoduje důraz na brankovišti. V tom se musíme zlepšit,“ konstatoval.

Už v úterý čeká hokejisty Liberce další těžká zkouška, představí se na ledě mistrovských Pardubic.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 11:8 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
7. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 1 1 2:5 1
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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