Zápas o všechno, nesmíme klesnout na poslední místo, burcují se v Liberci

Právě na ledě Kladna v pátek Bílí Tygři odehrají první zápas roku 2025. Pokud by ho nezvládli, padli by na samé dno extraligy.

„Bude to zápas o všechno, i když před sebou máme ještě spoustu utkání. Pro psychiku je důležité neklesnout na poslední místo, jedeme do Kladna vyhrát,“ prohlásil útočník Oscar Flynn, který je s 20 body za 13 gólů a 7 asistenci nejproduktivnějším libereckým hráčem.

Liberci se od začátku sezony nedaří najít formu ani optimální sestavu. Mělo to i objektivní příčiny, o armádě zraněných v řadách týmu už se toho napsalo dost.

Z dosud odehraných 31 zápasů vytěžili Bílí Tygři jen 34 bodů. Plný bodový zisk si připsali v pouhých sedmi utkáních, což je nejmenší číslo z celé extraligy. Tým, který od roku 2015 vždy postoupil do play off, čtyřikrát si zahrál finále a v roce 2016 získal mistrovský titul, se v této sezoně nemůže spolehnout ani na domácí prostředí. Ve své aréně vyhrál jen pět utkání z celkových 16.

Liberci se nedaří nastartovat vítěznou sérii. Dvakrát v řadě dokázal zvítězit jen jednou, a to v listopadu, kdy zaznamenal hned tři úspěchy za sebou. Jinak střídá výhry s prohrami, a těch je mnohem víc. „Máme velké výkyvy a pořád hledáme takovou linii, aby výkon byl pořád dobrý. Jednou jsme nahoře a pak zase dole a dole se držíme déle než nahoře,“ konstatoval Flynn.

Prosinec se Libereckým vůbec nepovedl. Začali dobře, domácí výhrou nad Spartou 3:1, ale celkově zaznamenali šest proher a pouhá dvě vítězství to druhé v Hradci Králové. Za celý měsíc nastříleli jen 14 gólů, což dává průměr 1,75 branky za zápas.

Jediné, na co se Bílí Tygři mohou spolehnout, je dlouhodobě úspěšnost na vhazování, a také využití přesilových her. Při domácí prohře s Plzní 3:4 na samostatné nájezdy v posledním zápase roku 2024 využili hned dvě. u

„Byl to urputný zápas, do kterého jsme šli s cílem získat tři body, ale bohužel jsme si to trošku zkomplikovali, pak jsme to honili a byli jsme rádi za ten jeden,“ ohlédl se útočník Flynn za zápasem s Plzní. O psychické nepohodě hráčů Liberce svědčí i fakt, že v rozstřelu s Plzní neproměnili ani jeden nájezd stejně jako minule proti Mladé Boleslavi.

Jaromír Jágr a Martin Procházka slaví gól Ladislava Zikmunda.

Navzdory libereckému trápení přišlo na zápas s Plzní den před silvestrem bezmála šest tisíc lidí. To bylo podle trenéra Pešána největší pozitivum utkání. „I hostům se hrálo v takové kulise parádně. Diváci byli vynikající, za to bych jim chtěl poděkovat, moc radosti jim doma nepřinášíme. Doufám, že se to po Novém roce zlepší,“ řekl Pešán.

I on považuje zítřejší zápas na ledě posledního Kladna (18. 00) za mimořádně důležitý. „Ale pro nás budou zásadní všechny zápasy, které náš v nejbližší době čekají,“ podotkl Pešán.