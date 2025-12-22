Tipsport extraliga 2025/26

Necítím se, nehraju. Jágr sám odstoupil, v Liberci vládla spokojenost: Skvělý výkon

Michael Havlen
  9:35
Bílí Tygři potřebovali po dvou venkovních prohrách zabrat, a to se jim podařilo. V tabulce extraligy jsou aktuálně pátí. Doma vyhráli pošesté v řadě, tentokrát porazili Kladno 4:1. „Vyšla nám první třetina, hráli jsme skvěle, kombinovali jsme, byli poctiví dozadu, měli velkou energii ve všech formacích a z toho pramenily branky,“ chválil trenér Jiří Kudrna
Kladenský útočník Jaromír Jágr

Kladenský útočník Jaromír Jágr | foto: ČTK

Kladenský útočník Miroslav Forman v souboji u mantinelu
Liberecký útočník Filip Jansa slaví svůj gól proti Kladnu.
Liberecký útočník Radan Lenc (vlevo) slaví vstřelený gól.
Třinecký gólman Kacetl se snaží sebrat kotouč z hole libereckého Galvase.
22 fotografií

Mrzela ho jediná věc. „Inkasovaný gól v závěru. Petr Kváča v brance by si za svůj výkon zasloužil nulu, ale jedeme dál, je to cenné vítězství proti velmi kvalitnímu týmu,“ pokračoval Kudrna.

Kladno přijelo i s Jaromírem Jágrem v sestavě, útočník s číslem 68 však odehrál jen zhruba polovinu utkání a poté už se na ledě neobjevil.

„Jarda odstoupil sám od sebe. Měl dlouhou pauzu, v pátek odehrál celý zápas a dneska říkal, že se necítí. Místo něj jsme tam dali Strnada,“ vysvětlil kladenský trenér David Čermák.

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Liberec před téměř vyprodaným hledištěm nakročil k výhře už v první třetině.

Po dvou minutách hry ujel po parádní přihrávce Denise Zemana přes celé hřiště Radan Lenc a střelou k tyči poslal Tygry do vedení. To pak v rozmezí 38 vteřin podtrhli dalšími dvěma trefami Adam Musil a Filip Jansa.

Ve druhé části přežili Liberečtí dvě oslabení, podržel je Kváča v brance a ve 32. minutě zvýšil Adam Najman na 4:0 poté, co vyjel zpoza branky a poslal puk mezi betony kladenského brankáře.

Liberecký útočník Radan Lenc (vlevo) slaví vstřelený gól.

„Reagoval jsem na beka a v první chvíli jsem se neradoval. Až když ke mně kluci přijeli, zjistil jsem, že puk je v bráně. Jsem rád, že to pomohlo k vítězství,“ řekl domácí útočník.

Prosadil se popáté v sezoně, tři góly dal právě Kladnu. „Očividně se mi proti němu daří,“ usmál se. „Vést 3:0 po první třetině je vždycky komfortní. Můžeme být rádi, že jsme ubránili oslabení ve druhé třetině a že nás Kvaky podržel.“

A ještě z jedné věci měl radost. Přesně před rokem mu totiž během angažmá ve Finsku lékaři diagnostikovali rakovinu varlat. Dnes už je vyléčený a po návratu pod Ještěd si užívá hokej o to víc.

Rakovina? Byl to šok, přiznává Najman. Po nucené pauze už zase trénuje naplno

„Člověk si na ty loňské chvíle vzpomene, byl to obrovský milník v mém životě. Teď je to stokrát lepší. Jsem rád, že se můžu bavit hokejem a neřešit nic kolem,“ zaklepal si Najman na zuby.

Bílí Tygři neměli s Kladnem daleko k výhře s nulou, o tu brankář Petr Kváča přišel 48 vteřin před koncem, kdy ho prostřelil Lisler. „Kvaky si nulu zasloužil, bohužel jsme po naší chybě dostali gól, ale on podal výborný výkon a mrzí nás to,“ řekl Najman.

Žádné vánoční volno teď hokejisté Liberce nemají, naopak je čeká dlouhá cesta na druhý konec republiky. Den před Štědrým dnem se představí na ledě Vítkovic.

„Obě dosavadní utkání s Vítkovicemi jsme prohráli, i když jsme v nich výrazně sahali po bodech. Jsme velice motivovaní tam uspět a složit reparát,“ prohlásil trenér Kudrna.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

32. kolo

Kompletní los

33. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 31 16 2 4 9 98:73 56
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
3. HC Sparta PrahaSparta 34 15 4 1 14 101:86 54
4. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 32 16 0 5 11 84:76 53
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 31 16 1 2 12 79:79 52
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 32 13 3 5 11 80:64 50
8. HC Kometa BrnoKometa 31 15 1 3 12 85:82 50
9. HC OlomoucOlomouc 33 14 3 2 14 78:87 50
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 34 14 3 2 15 88:98 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 32 13 4 2 13 90:88 49
12. Rytíři KladnoKladno 32 9 3 5 15 77:95 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 10 3 2 17 62:82 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 32 7 2 3 20 63:102 28
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Necítím se, nehraju. Jágr sám odstoupil, v Liberci vládla spokojenost: Skvělý výkon

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Bílí Tygři potřebovali po dvou venkovních prohrách zabrat, a to se jim podařilo. V tabulce extraligy jsou aktuálně pátí. Doma vyhráli pošesté v řadě, tentokrát porazili Kladno 4:1. „Vyšla nám první...

22. prosince 2025  9:35

Hertl posbíral tři body, Nečas i Pastrňák mezi střelci. Crosby překonal Lemieuxe

Martin Nečas slaví se střídačkou Colorada gól proti Minnesotě.

V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Martin Nečas gólem nastartoval Colorado k další výhře, David Pastrňák naopak jen mírnil debakl Bostonu. Tomáš Hertl pak k vstřelené brance...

21. prosince 2025  22:29,  aktualizováno  22. 12. 8:57

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...

21. prosince 2025  20:21

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Karlovarský obránce Roberts Mamčics dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na dva zápasy a pokutu za faul na Kevina Klímu z Hradce Králové v pátečním utkání 31. kola. Pokuty ve výši...

21. prosince 2025  11:47

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

21. prosince 2025  9:02

Klapka gólem přispěl k výhře Calgary, trefil se i Zacha, Dostál vychytal výhru

Akira Schmid v brance Vegas nemá situaci pod kontrolou, naráží do něj Adam...

Pavel Zacha skóroval v NHL ve druhém utkání za sebou, Bostonu to však pomohlo jen k bodu za prohru 4:5 po nájezdech s Vancouverem. V dresu vítězů si připsal asistenci Filip Hronek. Adam Klapka...

20. prosince 2025  21:16,  aktualizováno  21. 12. 7:20

Červenkův průlom do historické Top 20. Za ním pádí Pastrňák. Jak vysoko míří?

Premium
Roman Červenka (vlevo) a David Pastrňák na tréninku české hokejové reprezentace.

Ne, ani zdaleka nejsou podobnými typy hokejistů. Působí v naprosto odlišných ligách. Roman Červenka a David Pastrňák se ovšem v národním mužstvu potkávali v elitní lajně, chystají se na olympiádu v...

21. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Z nominace česká hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky, ve výběru ho...

20. prosince 2025  21:44

Sokolov ukončil domácí sérii Jihlavy. Zlín zabral, Vsetín pod Janáčkem rovněž slaví

Zlínští hokejisté slaví gól v utkání se Vsetínem.

Jihlava ve 33. kole první hokejový ligy překvapivě prohrála doma 4:5 v prodloužení se Sokolovem a její odstup na vedoucí Slavii se zvýšil na čtyři body. Pražané potvrdili roli favorita výhrou 4:2 nad...

20. prosince 2025  21:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.