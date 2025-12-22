Necítím se, nehraju. Jágr sám odstoupil, v Liberci vládla spokojenost: Skvělý výkon

Mrzela ho jediná věc. „Inkasovaný gól v závěru. Petr Kváča v brance by si za svůj výkon zasloužil nulu, ale jedeme dál, je to cenné vítězství proti velmi kvalitnímu týmu,“ pokračoval Kudrna.
Kladno přijelo i s Jaromírem Jágrem v sestavě, útočník s číslem 68 však odehrál jen zhruba polovinu utkání a poté už se na ledě neobjevil.
„Jarda odstoupil sám od sebe. Měl dlouhou pauzu, v pátek odehrál celý zápas a dneska říkal, že se necítí. Místo něj jsme tam dali Strnada,“ vysvětlil kladenský trenér David Čermák.
Liberec před téměř vyprodaným hledištěm nakročil k výhře už v první třetině.
Po dvou minutách hry ujel po parádní přihrávce Denise Zemana přes celé hřiště Radan Lenc a střelou k tyči poslal Tygry do vedení. To pak v rozmezí 38 vteřin podtrhli dalšími dvěma trefami Adam Musil a Filip Jansa.
Ve druhé části přežili Liberečtí dvě oslabení, podržel je Kváča v brance a ve 32. minutě zvýšil Adam Najman na 4:0 poté, co vyjel zpoza branky a poslal puk mezi betony kladenského brankáře.
„Reagoval jsem na beka a v první chvíli jsem se neradoval. Až když ke mně kluci přijeli, zjistil jsem, že puk je v bráně. Jsem rád, že to pomohlo k vítězství,“ řekl domácí útočník.
Prosadil se popáté v sezoně, tři góly dal právě Kladnu. „Očividně se mi proti němu daří,“ usmál se. „Vést 3:0 po první třetině je vždycky komfortní. Můžeme být rádi, že jsme ubránili oslabení ve druhé třetině a že nás Kvaky podržel.“
A ještě z jedné věci měl radost. Přesně před rokem mu totiž během angažmá ve Finsku lékaři diagnostikovali rakovinu varlat. Dnes už je vyléčený a po návratu pod Ještěd si užívá hokej o to víc.
Rakovina? Byl to šok, přiznává Najman. Po nucené pauze už zase trénuje naplno
„Člověk si na ty loňské chvíle vzpomene, byl to obrovský milník v mém životě. Teď je to stokrát lepší. Jsem rád, že se můžu bavit hokejem a neřešit nic kolem,“ zaklepal si Najman na zuby.
Bílí Tygři neměli s Kladnem daleko k výhře s nulou, o tu brankář Petr Kváča přišel 48 vteřin před koncem, kdy ho prostřelil Lisler. „Kvaky si nulu zasloužil, bohužel jsme po naší chybě dostali gól, ale on podal výborný výkon a mrzí nás to,“ řekl Najman.
Žádné vánoční volno teď hokejisté Liberce nemají, naopak je čeká dlouhá cesta na druhý konec republiky. Den před Štědrým dnem se představí na ledě Vítkovic.
„Obě dosavadní utkání s Vítkovicemi jsme prohráli, i když jsme v nich výrazně sahali po bodech. Jsme velice motivovaní tam uspět a složit reparát,“ prohlásil trenér Kudrna.