Nepřichází spasitel, který něco spasí. Kudrna v Liberci povýšil, Pešán blahopřál

„Není to o tom, že teď přijde spasitel a něco spasí. I z téhle pozice budu především týmový hráč,“ říká osmačtyřicetiletý Kudrna. „Musím říct, že mě absolutně naplňovala práce dělat asistenta Patriku Augustovi i Filipu Pešánovi, ale zároveň se strašně těším na novou výzvu.“

Když za vámi přišlo vedení klubu s nabídkou, abyste tým převzal, byl jste hodně překvapený?

Ano, byl jsem překvapený a byl to pro mě i trošku šok. Ale současně to byla velká zpráva a obrovská radost. Hokej dělám celý život, a když se podívám na svůj věk, tak si říkám, že je čas posunout se o další krok.

První posila: Pytlík Hokejový Liberec ohlásil po řadě odchodů první posilu. Stal se jí útočník Jaromír Pytlík, který přichází z Kladna. Třiadvacetiletý hráč má za sebou průlomový ročník. S Rytíři se po třech letech vyhnul barážovým starostem, sám přitom zaznamenal 25 bodů za 12 gólů a 13 asistencí. V nově se rodícím libereckém týmu by měl dostat hodně prostoru na ledě. „Míra byl na radaru naší organizace delší dobu. Letos jsme ho od začátku sezony intenzivně sledovali, a když jsme od jeho agenta dostali zprávu, že by byla možnost začít jednat, tak jsme okamžitě reagovali,“ řekl sportovní ředitel Michal Birner. „Je to hráč, který je stále mladšího věku a má velký potenciál. Jeho hra je komplexní, má skvělou pracovní morálku, výborné bruslení a dovednosti na vysoké úrovni. Věříme, že nás zlepší na obou koncích hřiště a ve všech herních situacích, ať už to bude v přesilovce, při hře 5 na 5 či v oslabení.“

Kývl jste hned, nebo jste si vzal čas na rozmyšlenou?

Byl tam nějaký čas na rozmyšlenou, abych celou věc probral i s rodinou. Mám manželku a dvě děti, všichni mě podporují, a bylo třeba dát respekt i rodině, ale rozhodování bylo velice rychlé.

Střídáte Filipa Pešána, jemuž jste dosud dělal asistenta. To může být dost citlivé. Bavil jste se s ním o té nabídce?

Tu informaci jsem s ním hned neprobíral, ale po mém jmenování mi volal a gratuloval mi. Pobavili jsme se o tom, jaké to naše trenérské řemeslo je. Myslím, že s Filipem budeme pokračovat dál v dobrých vztazích, vždyť jsme spolu během sezony trávili skoro víc času než s rodinami.

Máte jiný trenérský styl než Filip Pešán?

Myslím, že jsme dost podobní trenéři. Každý jsme samozřejmě jiná osobnost a každý řeší určité situace jinak, ale to jsou spíš detaily.

Myslel jsem spíš, jestli jste třeba emotivnější, nebo klidnější.

Já hokejem žiju a do všeho, co dělám, se snažím dát energii. V trenérském řemesle si člověk potřebuje zachovávat chladný rozum, protože hokej je strašně rychlý a na střídačce je to jako v mraveništi, ale na druhou stranu je potřeba si zápas taky prožít, takže umím být i emotivnější.

Berete posun na pozici hlavního trenéra jako logické pokračování své kariéry?

Ano, ale nejde o to, že bych si dával nějaké osobní cíle, kde chci za dva tři roky být. Jdu postupně, protože trenéřina je těžký džob. Musím říct, že mě absolutně naplňovala práce dělat asistenta Patriku Augustovi i Filipu Pešánovi, ale zároveň se strašně těším na novou výzvu.

Výzvou bude i nahradit minimálně sedm hráčů, kteří z Liberce po této sezoně odcházejí...

Určitě to nebude jednoduché, ale dokončil jsem v Liberci šestou sezonu a pamatuju si, že každý rok to bylo v podstatě stejné. Vždycky si tým musel projít nějakou adaptací. Připravujeme se na to a bavíme se o posilách se sportovním ředitelem Michalem Birnerem, který je velice komunikativní.

V klubu však skončili i útoční lídři Flynn, Lantoši a Bulíř, s nimiž odchází i stovka kanadských bodů z minulé sezony. Najdete náhradu i za ně?

Ano, je to velký zásah do týmu, ale i loni to bylo podobné, když odešel Kuba Rychlovský. Myslím si, že všichni odcházející hráči, kteří byli skvělí, budou nahrazeni novými, neméně skvělými hráči. Náš tým bude velice silný. My trenéři budeme pracovat na tom, aby nováčci do týmu rychle zapadli.

Filip Pešán (vlevo) a jeho asistent Jiří Kudrna na lavičce Liberce

Je reálné, že by se ze zahraničních štací vrátily bývalé útočné opory Radan Lenc a Adam Najman, o nichž se šušká?

Oba jsou to hráči, které chce v týmu každý trenér. Jednání probíhají a je to spíš otázka na Michala Birnera. Pevně věříme, že by to mělo dopadnout.

Určitě už máte hotovou analýzu poslední sezony, která pro Liberec skončila už v předkole. Jaké je z toho poučení?

Myslím, že na tohle téma toho už bylo řečeno dost. Samozřejmě nás postihla zranění, prakticky celou sezonu jsme neměli možnost hrát v základní sestavě. Tím pádem si tým na začátku neměl čas pořádně sednout, měli jsme i poměrně mladé mužstvo, spoustu nových hráčů, byl to souběh všeho. Při téhle vyrovnanosti soutěže je strašně důležité chytit začátek ligy, což se nám úplně nepovedlo, a potom jsme celou sezonu pracovali na tom, abychom se posunuli výš. Byla to prostě těžká sezona, ale to může říct řada extraligových týmů.