Liberečtí hokejisté v Alpách řádili. Mladí poslouchají „tátu“ Klepiše

Na turnaji Red Bulls Salute ve slavném alpském středisku Bílí Tygři nejdřív rozstříleli rakouský Salcburk 5:0 a ve finále pak porazili i hokejisty z německého Mnichova 7:3.

„Vítězství v turnaji bych rozhodně nepodceňoval, ale taky nepřeceňoval. Každý chce samozřejmě vyhrát, z tohoto pohledu si toho tedy vážíme, pro nás to ale byla hlavně první dvě přípravná utkání a víc než na výsledku nám záleželo na předvedené hře,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta pro klubový web. „Nejvíc se mi líbila třetí třetina proti Mnichovu, v níž hráči ukázali chuť vyhrát. Nebudu se dívat na skóre, podle mě to bylo o jednom gólu, který jsme nakonec vstřelili my a toho si cením.“

Na hladkém semifinálovém vítězství nad Salcburkem se velkou měrou podílel útočník Tomáš Filippi, který po zranění zad a následné operaci nastoupil do zápasu poprvé od 15. prosince loňského roku a hned si připsal dva góly a jednu asistenci.

„Strašně jsem se těšil, až o něco půjde. Tréninkové zápasy jsou sice hezké, pořád je to ale jeden proti druhému z našeho týmu. Byl jsem před utkáním lehce nervózní, což se mi normálně nestává. Bylo to ovšem parádní týmové vítězství. Podle mě jsme nedali soupeři moc šancí a od začátku až do konce jsme kontrolovali hru,“ zářil Filippi, který ve finále přidal další trefu a dvě asistence.

Kromě první útočné formace ve složení Ordoš, Filippi, Birner byla hodně vidět i třetí lajna, ve které po boku velezkušeného Jakuba Klepiše, výrazné letní posily Tygrů, nastupují mladíci Martin Faško-Rudáš a Adam Najman. „Je pro nás dobře, že jsme tam všichni tři mladí,“ vtipkoval Klepiš. „Oba dva kluci jsou velmi šikovní a rychlí. Mají skvělé hokejové myšlení, myslím si, že před sebou mají velmi nadějnou kariéru. Podle mě to mezi námi bude fungovat lépe a lépe.“

„Klépa je mezi námi jako takový táta, má velké zkušenosti. My mladí se snažíme jenom poslouchat a jsme rádi, že nám to jde,“ pochvaloval si nově se rodící útok slovenský útočník Faško-Rudáš, který dal ve finále dvě branky. „Je super, že se mi podařilo vstřelit dva góly hned ve druhém zápase,“ těšilo účastníka letošního světového šampionátu.

Finálová bitva Bílých Tygrů s Mnichovem přitom měla zpočátku velmi vyrovnaný průběh a Liberečtí v ní dokonce dvakrát prohrávali, třetí třetinu však ovládli jednoznačně 4:0 a zajistili si turnajové prvenství. „Jsem rád, že jsme celý turnaj vyhráli, s každým zápasem roste sebevědomí,“ řekl liberecký obránce Ladislav Šmíd, který si prošel podobným zdravotním soužením jako útočník Filippi a v Rakousku se také představil v ostrém zápase po dlouhé době. „Už jsem se hodně těšil, trénink nemůže nahradit opravdové zápasy. Vracet se po osmi měsících samozřejmě pro mě osobně není lehké, ale musím se s tím popasovat.“

Před startem nového ročníku extraligy Liberec čekají čtyři další přípravné zápasy proti tuzemským soupeřům, ten první už ve čtvrtek v Pardubicích.